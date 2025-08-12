Акиматы выделили образовательные гранты для казахстанских абитуриентов для целевой подготовки по приоритетным специальностям, сообщает Министерство науки и высшего образования. В этом году акиматы предоставляют абитуриентам 1729 грантов, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Больше всего выделил акимат столицы – 526 грантов. На втором месте акимат Восточно-Казахстанской области – 299 грантов. Третье место занял акимат Шымкента – 285. Также в топ вошли акиматы:

Атырауской области – 265 грантов;

Жамбылской области – 215;

Абайской области – 200;

Туркестанской области – 180;

Западно-Казахстанской области – 128;

Мангистауской области – 108.

В Костанайской области за счект местного бюджета выделено 12 грантов.

Остальные регионы предоставляют менее 100 грантов, за исключением акиматов Павлодарской, Кызылординской, Улытауской, Северо-Казахстанской областей и Алматы, которые в этот раз не выделяют гранты абитуриентам.

Для участия в конкурсе претенденту нужно подать заявление в приёмную комиссию выбранного вуза. К заявлению должны быть приложены документы об образовании, сертификат Единого национального тестирования (ЕНТ), копия удостоверения личности и документы, подтверждающие льготный статус при его наличии.

Информацию о сроках подачи документов можно получить в акиматах и приёмных комиссиях вузов. Решение о предоставлении грантов принимает специальная комиссия, созданная при акимате. Приём в высшие учебные заведения завершается 25 августа.

Для получения подробной информации о государственном образовательном заказе можно обратиться по следующим контактным телефонам: