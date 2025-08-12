Новости

Акиматы выделили 1729 грантов для казахстанских абитуриентов: как подать заявление

12 августа 2025, 10:26 |  Государство

Акиматы выделили образовательные гранты для казахстанских абитуриентов для целевой подготовки по приоритетным специальностям, сообщает Министерство науки и высшего образования. В этом году акиматы предоставляют абитуриентам 1729 грантов, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Больше всего выделил акимат столицы – 526 грантов. На втором месте акимат Восточно-Казахстанской области – 299 грантов. Третье место занял акимат Шымкента – 285. Также в топ вошли акиматы:

  • Атырауской области – 265 грантов;
  • Жамбылской области – 215;
  • Абайской области – 200;
  • Туркестанской области – 180;
  • Западно-Казахстанской области – 128;
  • Мангистауской области – 108.
В Костанайской области за счект местного бюджета выделено 12 грантов.

Остальные регионы предоставляют менее 100 грантов, за исключением акиматов Павлодарской, Кызылординской, Улытауской, Северо-Казахстанской областей и Алматы, которые в этот раз не выделяют гранты абитуриентам.

Для участия в конкурсе претенденту нужно подать заявление в приёмную комиссию выбранного вуза. К заявлению должны быть приложены документы об образовании, сертификат Единого национального тестирования (ЕНТ), копия удостоверения личности и документы, подтверждающие льготный статус при его наличии.

Информацию о сроках подачи документов можно получить в акиматах и приёмных комиссиях вузов. Решение о предоставлении грантов принимает специальная комиссия, созданная при акимате. Приём в высшие учебные заведения завершается 25 августа.

Для получения подробной информации о государственном образовательном заказе можно обратиться по следующим контактным телефонам:

  • Астана: +7 (701) 368-42-24;
  • Шымкент: +7 (777) 558-15-53;
  • Акмолинская область: +7 (777) 951-66-71;
  • Алматинская область: +7 (707) 111-61-21;
  • Актюбинская область: +7 (705) 507-71-78;
  • Туркестанская область: +7 (771) 615-63-08;
  • Атырауская область: +7 (775) 880-00-40;
  • Жетысуская область: +7 (701) 674-20-55;
  • Западно-Казахстанская область: +7 (707) 588-72-51;
  • Жамбылская область: +7 (702) 636-95-38;
  • Карагандинская область: +7 (702) 321-06-14;
  • Костанайская область: +7 (705) 599-56-09;
  • Абайская область: +7 (778) 738-61-00;
  • Мангистауская область: +7 (701) 117-10-83;
  • Восточно-Казахстанская область: +7 (705) 266-85-64.