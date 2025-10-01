34-летний Аблайхан САРЕНЖЕПОВ предан суду по статье 114. ч. 3 УК РК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В зал суда № 2 сегодня, 1 октября, подсудимого доставили в наручниках. С 17 июля он находится в СИЗО.

Аблайхан Серенжепов (слева) вину признает, но утверждает, что его довели боль и медработники

Стоит отметить, что на момент задержания противоправные действия Саренжепова квалифицировались по статье 106 УК РК«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По итогам досудебного расследования статья значительно смягчилась. Если 106-я предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы, то 114-я - до 1 года, может быть заменена штрафом, исправительными работами, ограничением свободы.

То есть, тяжесть ущерба, причиненного человеку, осталась, но оценка общественной опасности совершенного правонарушения изменилась.

Напомним, 17 июля на приме в Костанайской областной больнице пациент Саренжепов ударил хирурга-уролога Антона КИСТАНОВА кулаком в лицо. Тот, потеряв сознание, рухнул на пол. Очнулся в отделении реанимации. Диагноз костанайских нейхирургов подтвердили коллеги в столичной клинике, куда пострадавший был доставлен самолетом санавиации. Кистанов получил закрытую черепно-мозговая травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, произошло острое субдуральное кровоизлияние - кровь скопилась между оболочками мозга, были зафиксированы очаги ушиба полюса лобных долей, перелом кости затылочной ямки.

Когда пострадавший 18 июля был помещен в реанимационное отделение астанинского Центра экстренной медицины, гематома в мозге продолжала нарастать, вставал вопрос об операции. Как ни парадоксально, но помог избежать ее перелом - за счет раздвинувшихся костей уменьшилось давление на мозговые оболочки. Обошлось консервативным лечением.

Об этом Кистанов рассказал во время допроса в суде. Перелом, кстати, до сих пор не зарос. Гематома полностью не рассосалась. Остается на больничном.

Как сообщил в суде Антон Кистанов, он не помнит, что произошло на приеме - амнезия

- Очень быстро устаю, не могу писать, читать, почти не смотрю телевизор, если мне нужно быстро сформулировать мысль и выразить ее, заикаюсь, волнуюсь, поднимается давление, - говорил Кистанов, отвечая на вопросы прокурора, судьи, защитников.

На вопрос о прогнозах трудоспособности и возможных последствиях травмы Антон Кистанов ответил, что сам он уролог, поэтому ориентируется на консультации нейрохирургов, которые, которые на восстановление после таких травм отводят от полугода и больше. А в будущем одним из осложнений могут стать эпилептические припадки.

По его словам, он совершенно не помнит того, что с ним произошло на приеме.

- Я помню только, как закончил операцию и мне сообщили, что меня ждет в приемном покое пациент. Дальше я даже не помню, как спускался на прием. Вторая половина дня будто вырезана. Амнезия. И память до сих пор не восстановилась, - ответил он на вопрос судьи Аруны ШАЙМУРУНОВОЙ.

А вот о дне накануне потерпевший рассказал довольно подробно.

- У меня в этот день было дежурство. Мы в вечернее время проводили операцию по поводу гнойного холецистита. Она была длительная, пятичасовая. И после нее мне сообщили, что меня ожидает 5 урологических больных в приемном покое. Одним из этих пациентов был как раз подсудимый. У него в тот день был выраженный болевой синдром. Я провел ему обследование. Был выявлен камень небольшой, до 3 мм. Он вызывал все жалобы пациента. В основном такие камни склонны к отхождению, не нуждаются в экстренном оперативном лечении, достаточно медикаментозной терапии. Весь положенный комплекс обследований был проведен, оказана первая помощь... Я снял ему болевой синдром, дал рекомендации, что если в дальнейшем вдруг поднимется температура, не будет отходить моча, ему нужно приехать снова на прием. Ему стало легче, настроение поднялось. И на тот период времени мы с ним поговорили прямо даже по дружески, - показал Кистанов.

Дело было в 11 часов вечера.

На следующий день, около 10.30, как значится в материалах дела, пациент приехал на прием. Хирург был занят на операции. Аблайхан Саренжепов жаловался работникам приемного покоя на сильную боль.

- С регистратуры мне начали хамить. Боль была невыносимая. Я раз десять, наверно, подходил в регистратуру. Они мне хамили, говорили: «Сиди и жди. Мы звоним врачу, он спустится». Я ждал два часа. Поднялся к главному врачу, хотел сказать, что за отношение такое. Я же не просто в очереди сижу, я же с болью. Главврача не было... Я обратно спустился. Опять говорят «жди». Они там какие-то агрессивные все... Я сказал, что буду звонить в министерство здравоохранения, так как регистратура хамит, врача нет. Я там что, должен был умереть? Они позвонили врачу, говорят, что я собрался в министерство звонить. После чего он спустился. И у него было хамское поведение... - говорил в ходе допроса Саренжепов.

По его словам, врач его обзывал, оскорблял - провоцировал, одним словом.

- В ходе его хамского поведения я его ударил. Сам не понял, как так вышло, - сказал подсудимый. - Смотрю, он упал. Я испугался, побежал в регистратуру врачей звать... Я вину свою признаю. Чистосердечно раскаиваюсь.

Саренжепов несколько раз повторил, что признает, раскаивается, извинялся перед потерпевшим, перед прокурором и судьей.

При этом стоял на своем - его до мородобоя довели боль, и все сотрудники в приемном покое, и врач «хамским поведением».

- Подсудимый, все болеют, у многих бывают камни, но не все лезут драться, - заметила судья.

- Да, я понимаю, раскаиваюсь, я же за тысячу километров в больницу ехал не драться, - ответил подсудимый.

В ходе суда к делу были приобщены характеристики Саренжепова от односельчан из поселка Берсуат Акмолинской области, в том числе от директора школы. Характеристики самые лестные: внимательный, всегда готовый помочь, спокойный, с обостренным чувством справедливости.

При этом в биографии Аблайхана Саренжепова - несколько погашенных судимостей. В качестве наказания назначались общественные работы, приговаривался и к лишению свободы условно, с испытательным сроком и постановкой на пробационный контроль. Когда судья поинтересовалась правонарушением по ст. 191. ч. 3, а это открытое хищение чужого имущества, то есть грабеж, Саренжепов ответил, что «попал в плохую компанию».

Уголовная статья, которая вменяется ему сейчас, дает возможность сторонам примириться. Потерпевший оценил нанесенный ему моральный вред в 2 млн тенге, плюс издержки на адвоката. Если до окончания судебного процесса Саренжепов удовлетворит эти притязания, история может окончитьься мировой.

А пока назначено следующее заседание суда. Прокурор настаивает на необходимости заслушать свидетеля, чтобы разобраться, были ли произнесены оскорбления и какие-то провокационные фразы.

Фото автора