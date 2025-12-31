В 2025 году был построен пешеходный переход под Большим мостом, соединивший левую и правую части прогулочной зоны над Тоболом. На совещании 29 декабря аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поделился планами по благоустройству прибрежной полосы в черте города.

- Благодаря переходу общая протяженность набережной в этой части Костаная стала около 2,5 км, хорошо и для пеших, и для велосипедных прогулок, - сказал аким. - Конечная цель такова - соединить центр с набережной по улице Гашека, а с другой стороны продлить до района КСК. То есть в границах Костаная вся береговая часть должна быть благоустроенной. Но это нужно проекты разрабатывать, финансирование получать. Будем этим заниматься, но в любом случае это работа не одного года... Нам люди часто говорят, что вот благоустройство проводится на реке, а сама река цветет, берега зарастают. Согласен. Но это прерогатива управления природоохраны. Нет у городской власти такого функционала и такой компетенции. Мы только просим всегда, чтобы управлению на эти цели дали деньги, дали поручение, чтобы реку приводить в порядок.

Корреспондент «НГ» спросил, когда будет отремонтирована левая (если стоять лицом к Тоболу) часть набережной, на которой сейчас много битой, обрушившейся плитки.

- Здесь имеют значение два фактора, - ответил аким. - Первый - естественный. Это же берег реки, вода весной поднимается, подмывает берег. Второй - это не очень качественное выполнение строительных работ. Мы в 2026 году будем пересматривать подход к обустройству набережных. Тратить деньги ежегодно на то, чтобы переделывать, исправлять, - не пойдет. Но там надо сначала укреплять берег. Скорее всего понадобится делать для этого ПСД. Тоже работа не одного дня.

