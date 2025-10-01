ЧП произошло сегодня, 1 октября, на пересечении улиц Алтынсарина и Гоголя в 16:42. Запись с камеры видеорегистратора очевидцев в "НГ" прислал читатель.

На кадрах видно, как у разворачивающегося на перекрестке такси открывается дверь и из салона выпадает пассажир. Следующий за ним водитель, вероятно, не успел сориентироваться и его машина переехала женщину.

К счастью, пострадавшая осталась жива. Ее доставили в городскую больницу с многочисленными травмами. Пациентка в сознании, её состояние оценивается как средней степени тяжести.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области сообщили "НГ", что по факту ДТП возбуждено административное производство. Собранные материалы будут направлены в суд. Водителя такси привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Также по факту наезда возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

- Согласно правилам дорожного движения, все пассажиры обязаны использовать ремни безопасности во время движения, вне зависимости от места в салоне, - напомнили в Департаменте полиции Костанайской области.