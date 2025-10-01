В четверг, 2 октября, ночью на севере и востоке Костанайской области синоптики еще прогнозируют осадки в виде дождя и снега, а днём дожди пройдут на северо-востоке, местами ожидается туман. Ветер северо-западный 9-14, с порывами на севере и востоке 15-20 м/с.

Фото Галины Катковой

Температура воздуха по области ночью от нуля до +5 градусов, на востоке минус 3. Днем +5...+10 градусов, на юге +14.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +2...+4, днём +7...+9 градусов.

- В пятницу, 3 октября, на территории Костанайской области осадки маловероятны, на севере и востоке туман, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7, на юге +2, днём +7...+12, на юге +15 градусов.

В Костанае 3 октября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +2...+7, днём +7...+9 градусов.