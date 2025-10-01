Домашняя серия «Горняка» в чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 продолжилась матчами с «Кулагером».

Опасный момент у ворот «Кулагера» / Фото pro.ligasy.kz

Перед этим противостоянием географические соседи находились в турнирной таблице чемпионата совсем не на соседних строчках: рудничане замыкали «зону плей-офф» (восьмое место) с 5 набранными очками в 8 матчах, а петропавловцы после такого же количества проведенных матчей занимали второе место, набрав 12 очков.

Первый поединок на льду «Горняк арены» с одним из лидеров чемпионата хозяева начали очень дисциплинированно, ни разу не нарушив правила в первом периоде. Чего не скажешь о сопернике, который шесть раз наказывался двухминутными штрафами. При этом трижды команды играли в формате «пять на три», чем не преминул воспользоваться «Горняк», дважды реализовав такой численный перевес. Первый раз это произошло на 17-й минуте, когда был открыт счет в матче после броска Евгения Степанова с подачи Валерия Гурина. А через минуту голкипера гостей Антона Осокина огорчил и Гурин, которому ассистировал уже Степанов вместе с Владимиром Кротовым - 2:0.

На счету Валерия Гурина три заброшенные шайбы и голевая передача а матчах с «Кулагером» / Фото pro.ligasy.kz

В начале второго периода надолго в меньшинстве уже остались хозяева после удаления нападающего Матвея Завьялова, наказанного пятиминутным штрафом за удар соперника в область головы и шеи и получившего 20-минутный дисциплинарный штраф до конца игры. Но рудничане выстояли, даже пытаясь в эти пять минут еще и атаковать. А в начале 33-й минуты счет стал 3:0, когда после броска справа Гурина попытавшийся остановить шайбу капитан «Кулагера» защитник Станислав Тунхузин срезал ее в свои ворота. Но как бы то ни было, дубль на счету нападающего «Горняка».

И, похоже, этот счет после более чем половины проведенного времени матча сыграл злую шутку с хоккеистами рудненского клуба. Через минуту и две секунды после третьей пропущенной шайбы петропавловцы сумели вернуть интригу в матч, дважды поразив ворота, защищаемые Владиславом Нуреком, усилиями своих нападающих Артема Сошникова и Александра Своеволина - 3:2.

Атакует «Горняк» / Фото pro.ligasy.kz

Через четыре минуты после начала третьего игрового отрезка форвард «Кулагера» Дмитрий Исмагилов сравнял счет. А на 57-й минуте еще один нападающий гостей Алмаз Муканов впервые в матче вывел петропавловцев вперед. Более чем за минуту до финальной сирены рудничане поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но за три секунды до окончания встречи Сошников поразил пустые ворота хозяев, оформив дубль и установив окончательный счет в матче. В итоге - поражение «Горняка» со счетом 3:5 (2:0, 1:2, 0:3).

Первый период повторного поединка прошел без заброшенных шайб, а на четвертой минуте второго игрового отрезка нападающий «Кулагера» Артем Бурделев открыл счет. Еще через две минуты, когда четвертый раз в матче и первый раз во втором периоде был удален игрок «Горняка», на этот раз Руслан Утебаев - за грубость и драку, защитник гостей Артем Гончаров реализовал большинство.

Утебаев реабилитировался на 35-й минуте, забросив первую ответную шайбу при поддержке Андрея Ревацкого и Дмитрия Пархоменко. Однако ровно за четыре минуты до второго перерыва Сошников сделал счет 1:3.

Шайба за воротами «Кулагера» / Фото pro.ligasy.kz

В третьей двадцатиминутке команды удвоили количество своих голов. Сначала на 46-й минуте Бурделев оформил дубль - 1:4. Затем на 49-й минуте, когда «Горняк» играл с пятью полевыми игроками против трех хоккеистов петропавловской команды, Гурин реализовал большинство - 2:4. А на 53-й и 54-й минутах Исмагилов и Батыр Маркабаев довели дело до разгромного поражения «Горняка» - 2:6 (0:0, 1:3, 1:3).

Теперь рудненский клуб отправится в Усть-Каменогорск, где он 5 и 6 октября сыграет с еще одним лидером чемпионата - ХК «Торпедо».