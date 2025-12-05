Аким Павлодарской области Асаин Байханов прокомментировал привлечение своей родной сестры к административной ответственности, передает inbusiness.kz.

Михаил Козачков на своей странице в instagram выложил информацию, что старшая сестра акима области задержана пьяной за рулем, за что ее лишили водительских на 7 лет и отправили под арест на 15 суток.

"Ровно месяц назад в Экибастузе полицейский патруль остановил Hyundai Tucson с женщиной за рулем. От водительницы исходил запах алкоголя, поэтому ее доставили в наркологический диспансер, где было установлено, что водитель находится в алкогольном опьянении легкой степени. В связи с этим, полицейские составили протокол по части 1 статьи 608 КОАП. Дело поступило в суд, где правонарушительница заявила, что на самом деле она никуда не ехала, а просто сидела за рулем в своем автомобиле, поскольку замерзла на улице и решила погреться. Тот факт, что она слегка выпила, женщина не отрицала", – пишет автор поста.

Впрочем, у полицейских иная версия.

"В связи с этим, суд пришел к выводу, что сотрудники полиции действовали правильно, протокол составлен ими на законных основаниях, нарушение подтверждено. Судья Елюбай Серикпаев лишил правонарушительницу прав на 7 лет и отправил ее под арест на 15 суток", – уточняет автор поста.

К слову, в комментариях акима поддержали:

"Сын за отца не отвечает".

В соцсети Threads, где аким Асаин Байханов завел личный аккаунт, ему задали вопрос о его сестре.

"Меня просят прокомментировать привлечение моей старшей сестры к адмответственности. Могу сказать лишь, что в нашем государстве, избравшем одним из своих базовых принципов торжество закона и порядка, все граждане равны перед правосудием. Моя сестра, как и другие члены семьи, – не исключение", - написал Байханов.