Сегодня, 4 декабря, прекращается прием заявок на оплату офтальмологических услуг за счет единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) через платформу enpf-otbasy.kz. Об этом сообщила ранее пресс-служба АО "Отбасы банк", передаёт Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Все заявки, поданные до указанной даты, будут приняты в работу и рассмотрены в установленном порядке, сообщили в банке.

"Прекращение приема заявок на офтальмологические услуги связано с тем, что Министерство здравоохранения внесло изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. 3 декабря 2025 года был опубликован соответствующий приказ. Данные правила исключают норму по использованию пенсионных денег не только на стоматологические услуги, но и на офтальмологию", — говорится в сообщении финансового учреждения.

На текущий момент в банке находится 15 808 заявок по направлению "офтальмология" на общую сумму 13,3 миллиарда тенге, рассказали в Отбасы банке.

По более чем пяти тысячам заявок на сумму 4,6 миллиарда тенге сотрудники финучреждения проводят проверку вложенных документов, а по 10 677 заявкам на сумму 8,7 миллиарда тенге клиентам необходимо дополнительно представить подтверждающие документы.

"После приостановления приема заявок по стоматологическим услугам значительно вырос поток обращений на офтальмологию. Если до 15 сентября в среднем в месяц одобрялось около 174 заявок, то после ограничений по стоматологии этот показатель увеличился до 1 264 одобренных заявок в месяц — рост составил более чем в 7 раз", — сообщили в Отбасы банке.

Сотрудники банка отмечают, что выявили ряд подозрительных случаев.

"В частности, поступали заявки от разных клиентов, заключивших договоры с одной и той же офтальмологической клиникой. Однако в представленных документах указывались разные адреса клиники в разных городах. Проведенная проверка показала, что по указанным адресам такой клиники нет", — говорится в сообщении.

Ранее пенсионные накопления запретили тратить на стоматологические услуги.

В банке также сообщили, что казахстанцы по-прежнему могут потратить пенсионные накопления на жизненно необходимые и дорогостоящие виды лечения:

Лечение орфанных заболеваний. К ним относятся редкие тяжелые болезни, угрожающие жизни человека или приводящие к инвалидности, частота которых не превышает официально определенного уровня.

Реконструктивные и восстановительные операции (пластические) для коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии.

Радионуклидная терапия и радиойодтерапия.

Радиохирургическое лечение.

Протонная терапия.

Также накопления можно использовать на улучшение жилищных условий, а именно:

Окончательный расчёт без ипотеки : купля-продажа, обмен, долевое участие или передача доли в многоквартирном доме; для приобретения жилья или земельного участка под индивидуальное строительство или личное подсобное хозяйство.

: купля-продажа, обмен, долевое участие или передача доли в многоквартирном доме; для приобретения жилья или земельного участка под индивидуальное строительство или личное подсобное хозяйство. Ипотечный жилищный займ : внесение первоначального взноса, частичное или полное погашение, рефинансирование, включая жильё с ремонтом.

: внесение первоначального взноса, частичное или полное погашение, рефинансирование, включая жильё с ремонтом. Жилищные строительные сбережения : пополнение вкладов для получения или рефинансирования ипотеки, строительства индивидуального дома, включая покупку земельного участка; начисление или возврат государственной премии и вознаграждения.

: пополнение вкладов для получения или рефинансирования ипотеки, строительства индивидуального дома, включая покупку земельного участка; начисление или возврат государственной премии и вознаграждения. Финансирование через исламский банк : приобретение жилья, частичное или полное погашение задолженности.

: приобретение жилья, частичное или полное погашение задолженности. Долгосрочная аренда с правом выкупа: оплата в рамках жилищных программ, антикризисных программ, приватизации или купли-продажи с рассрочкой.

Ранее Министерство промышленности и строительства объяснило проект приказа, который изменит порядок использования пенсионных для улучшения жилищных условий. Согласно им, пенсионные накопления можно будет использовать для:

уменьшения ежемесячного платежа;

сокращения общего срока ипотеки;

или комбинирования этих вариантов — в зависимости от условий банка.

Если проект одобрят, пенсионные накопления нельзя будет направлять на проценты по ипотеке — только на тело кредита. Это означает, что платежи станут ниже или ипотека будет закрыта быстрее. А с 2026 года при использовании ЕПВ налог платить не придется.