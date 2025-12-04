Заседание по иску отдела ЖКХ акимата Костаная к ТОО «ABTO QAZAQ FINANCE» (Алматы) рассмотрели в СМЭС Костанайской области 3 декабря в онлайн-режиме. Заказчик требовал признать подрядчика недобросовестным участником государственных закупок в связи с нарушением сроков ремонтных работ по фасаду ТЭЦ.

В исковом заявлении представитель отдела ЖКХ Азамат НУРКЕНОВ указал, что между сторонами действовал договор от 24 июня 2025 года на проведение текущего ремонта фасада здания ТЭЦ ГКП «КТЭК». Срок выполнения работ составлял 45 календарных дней - до 8 августа.

- Однако подрядчик до настоящего времени так и не завершил ремонт, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязательств, - отметил Нуркенов. - Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполняет свои договорные обязательства.

На первом заседании 20 ноября представитель ТОО «ABTO QAZAQ FINANCE» Алинур КОНАРБАЕВА заявила, что компания фактически исполнила договор, а необходимые акты переданы заказчику для подписания. В связи с этим попросила отложить слушание до момента завершения приёмки выполненных работ. Суд перенес заседание на 3 декабря.

На заседании в этот день заказчик признал: подрядчик исполнил обязательства и претензий к нему по этому поводу нет. Однако свой иск поддержал.

Конарбаева, в свою очередь, отметила, что направила в отдел ЖКХ акты выполненных работ, подписанные в сентябре и ноябре.

- Я направила им акты на 22 296 781 тенге и на 38 590 594 тенге. Заказчик подписал акт на 22 296 тыс. тенге, - пояснила представитель ответчика. - Самый первый акт подписан 22 сентября этого года на 67 841 479 тенге.

Она пояснила, что фактически работы были завершены 26 ноября. И прокомментировала нарушение срока:



- Я считаю, что поставщик выполнил свои обязательства. Просрочка была связана с тем, что сотрудники ТЭЦ (которые не являются стороной по договору) запрещали подрядчику осуществлять ремонтные работы, применять какое-то оборудование - это вызвало незначительный простой.

В прениях Азамат Нуркенов попросил суд поддержать иск отдела ЖКХ.

- С исковыми требованиями заказчика мы категорически не согласны, - заявила Алинур Конарбаева. - Прошу в удовлетворении иска отказать, так как с нашей стороны нет никакой недобросовестности, работы выполнены в полном объеме.

Судья СМЭС Айнур ТАНИРБЕРГЕН огласила решение:



- В удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в Костанайском областном суде в течение месяца. Суд принял во внимание исполнение обязательств подрядчиком в полном объеме, о чем свидетельствуют акты выполненных работ, подписанные заказчиком. Нарушение сроков выполнения работ какого-либо ущерба заказчику не причинило, а информация о нанесении ущерба суду не представлена. Нарушение подрядчиком выполнения сроков работ носило объективный характер. Подрядчиком суду была предоставлена служебная записка от ТЭЦ, подтверждающая это.

Фото автора