Алматинцы почувствовали подземные толчки: в квартирах слегка дрожали стены и люстры, люди начали писать друг другу в мессенджерах, и многие, особенно в многоэтажках, вышли во дворы ради безопасности, передаёт Tengrinews.kz.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки связаны с землетрясением магнитудой 6,1 в южном Синьцзяне в Китае.

Почти сразу на телефоны стали приходить уведомления о сейсмоактивности. При этом некоторые казахстанцы отметили, что национальные уведомления пришли с задержкой, а кому-то они вовсе не поступили.

Как сообщили в МЧС, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС 4 декабря 2025 город в 12:44 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр расположен в 277 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Китая. В Алматы расчетная интенсивность составила 3 балла. В некоторых районах Алматинской, Жетысуской и Жамбылской областей интенсивность была меньше - 2 балла.

В социальных сетях стали появляться десятки публикаций с видео и фото: кто-то снимал качающиеся люстры, кто-то — сирены, работающие на случай чрезвычайной ситуации.

Школьники, офисные работники и жители домов в центре города временно покинули здания и собрались на улицах. Как отмечают очевидцы, ситуация была спокойной — люди вели себя организованно и соблюдали меры безопасности.

"Толчки были кратковременными, но достаточно ощутимыми, чтобы напомнить о необходимости быть внимательными. В нашем районе все вышли на улицу, проверили соседей и вернулись домой", — рассказала жительница Алматы по имени Диляра.

После землетрясения в Алматы заработала горячая линия с участием психологов. Специалисты принимают обращения жителей, испытывающих стресс или тревогу после подземных толчков. Телефоны горячей линии: 8 (727) 278 20 83, 8 (727) 278 20 84.

В Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС оценили вероятность повторного землетрясения в Алматы.

"Проанализировав сложившуюся сейсмическую ситуацию, отмечаем, что на 15:00 4 декабря 2025 года на Алматинском прогностическом полигоне сейсмическая ситуация стабильна. На территории Алматинского прогностического полигона сильные землетрясения по сейсмической шкале МСК-64 К не ожидаются", - заявил заместитель директора центра Ерік Әліпұлы.

Кроме того, по сообщению ДЧС Алматы, согласно алгоритму взаимодействия при землетрясении оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие повреждений, разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения.

Сведения о разрушениях на линию 112 не поступали.