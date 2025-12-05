В Казахстане введут процедуру блокировки соцсетей: опубликован список оснований
В закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" предлагают внести норму, которая позволит ограничивать доступ к платформам, не выполнившим требования уполномоченного органа, передает Tengrinews.kz.
Что именно меняется
В действующей редакции закона нет процедуры, которая позволяла бы принуждать онлайн-платформы к исполнению предписаний. Новая норма вводит механизм, по которому при невыполнении требований уполномоченного органа доступ к платформе могут ограничить на территории Казахстана.
"В случае невыполнения онлайн-платформой предписаний уполномоченного органа… доступ к онлайн-платформе подлежит ограничению на территории Республики Казахстан" (проект закона, статья 11 — дополнение к статье 24).
По сути, появляется прямое правовое основание для полной или частичной блокировки платформы, если компания отказывается выполнять выданные в установленном порядке предписания.
Какие предписания должны исполнять платформы
Изменения в статье 8 закона расширяют полномочия уполномоченного органа. Он сможет утверждать:
- правила мониторинга онлайн-платформ,
- правила взаимодействия по удалению противоправного контента,
- правила ограничения доступа.
Таким образом, платформа будет обязана выполнять требования, связанные с:
- удалением запрещенных материалов,
- предоставлением сведений об анонимных аккаунтах с большой аудиторией,
- соблюдением возрастных ограничений,
- корректной маркировкой контента.
Невыполнение любого из таких предписаний может стать основанием для ограничения доступа.
Зачем вводят этот механизм
В пояснительной записке министерство указывает, что норма нужна для формирования безопасной информационной среды.
Авторы документа отмечают, что без законодательно закрепленной возможности ограничивать доступ государство не может обеспечить исполнение требований закона в отношении крупных платформ.
Как будет работать процедура блокировки
Проект закона описывает общую логику применения меры:
- уполномоченный орган фиксирует нарушение требований закона;
- направляет онлайн-платформе предписание об устранении нарушения;
- в случае невыполнения предписания инициирует ограничение доступа к платформе.
Подробный порядок (кто именно подает заявку, какие сроки даются на исполнение, в каком формате уведомляют платформу и пользователей) будет определен отдельным подзаконным актом, который должен принять уполномоченный орган после вступления закона в силу.
На кого распространятся новые правила
Поправка касается всех онлайн-платформ, подпадающих под действие закона: видеохостингов, социальных сетей, поисковых сервисов, маркетплейсов, сервисов с пользовательским контентом. В тексте законопроекта отдельные исключения не указаны.
Возможные последствия для рынка по версии разработчиков
В пояснительной записке Министерство культуры и информации указывает, что:
- поправки не требуют дополнительных бюджетных расходов,
- не несут негативных социально-экономических последствий,
- должны сформировать единые правила для транснациональных и казахстанских платформ.
Разработчики предполагают, что наличие прямой законодательно установленной процедуры ограничения доступа повысит готовность платформ исполнять предписания добровольно и в установленные сроки.
