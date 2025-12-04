Мужчина обвинялся в угрозах применения пневматического оружия в общественном месте. Дело по ч. 1 ст. 343 КоАП РК (мелкое хулиганство) на днях рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям.

Иллюстративное фото freepik.com

В ходе разбирательства суд установил, что 27 ноября около 21.40 гражданин М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, размахивал пневматическим оружием и угрожал гражданам его применением. При этом он нецензурно выражался, чем проявил неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц.

- По словам М., он обнаружил оружие у подъезда дома, поднял его и, заметив собаку и ее владельца, направил оружие в их сторону, утверждая, что действовал в целях самообороны, - сообщает пресс-служба областного суда. - Гражданка Р. пояснила, что вышла на улицу с собакой, за ней следом появился сосед с оружием и сразу направил его в ее сторону. Женщина попыталась отобрать оружие, но М. сопротивлялся. На крик выбежали ее родственники, один из которых вырвал оружие из рук М.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток. Постановление еще не вступило в законную силу.