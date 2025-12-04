Десятки людей ночью 11 ноября ожидали задержавшийся поезд № 058ХА «Уральск-Астана» на улице под ледяным дождём. Как сообщил «НГ» один из пассажиров Амангельды КОКУШЕВ, в 23:26 железнодорожный вокзал не функционировал из-за ремонта.

На втором этаже левого крыла вокзала в темное время горит свет. Как отмечает руководство. это дает понять, что зал ожидания работает

По словам Кокушева, на перроне стояли от 50 до 60 человек, которые оказались под дождём без возможности укрыться.

- Были дети, пожилые. Люди стояли ночью, под ледяным дождём и в холоде! - возмущается Кокушев. - Многие приехали издалека, за несколько часов до отправления!

Начальник железнодорожного вокзала Костаная Бибигуль ИБРАЕВА в ответе на запрос «НГ» сообщила, что модернизацию вокзала проводят по постановлению правительства РК от 12 апреля 2025 года (всего в Казахстане планируют модернизировать 125 вокзалов). Ремонтируют правое крыло здания, а все технологические зоны временно перенесены в левое.

Организован временный зал ожидания на 120 посадочных мест, здесь же - билетные кассы, справочное бюро, медпункт, комнаты для пассажиров с детьми и людей с инвалидностью, камеры хранения и пункт питания. Левое крыло обеспечено централизованным отоплением, освещением. Сотрудники линейного отдела внутренних дел на транспорте и охранная служба объекта обеспечивают общественный порядок.

На входе в левое крыло вокзала в ночное время также горит свет, есть необходимые вывески и указатели

- Поезд прибыл 12 ноября в 00:01, с опозданием на 65 минут, - пояснила Ибраева. - Внутренние нормы при возникновении нестандартных ситуаций были соблюдены. Диктор, получив информацию от дежурного по станции, незамедлительно информировал пассажиров. Объявления о задержке поезда постоянно транслировались им по громкой связи. Дежурные сотрудники неоднократно предлагали ожидавшим под навесом пассажирам (около 10 человек) пройти во временный зал ожидания.

Вывески указывают где можно ожидать поезд и купить билеты

Ответственность за организацию условий несут начальник вокзала и главный инженер - исходя из сложившейся ситуации, они предпринимают меры по созданию базовых условий для пассажиров..

- Расширить временные помещения пока невозможно, - отметила Бибигуль Ибраева. - Мы приносим извинения за неудобства и просим пассажиров по возможности ожидать поезд в тёплых помещениях.

Амангельды Кокушев 3 декабря сообщил «НГ», что с ним связались сотрудники станции и тоже принесли извинения. Однако он считает, что комментарий руководства вокзала протоворичит тому, что он видел:

- Они снизили количество людей, которые стояли на улице. И я не слышал, чтобы пассажиров информировали о задержке поезда.

Фото автора