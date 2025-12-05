Норму предписывает обновлённый Водный кодекс. Цель новшества, которое коснётся примерно 137 тысяч абонентов ГКП «Костанай Су» в областном центре, организовать точную передачу показаний без визитов контролёров в квартиры и ручного ввода данных.

Вышел срок эксплуатации - ставим только дистанционные / Фото Кумара САЛКЕНОВА

История о неправильном счётчике

Дело было так: у жителя Костаная, директора «ТОО КСК-партнёр» Кумара САЛКЕНОВА (ТОО обслуживает жилой фонд, как известные всем ПКСК или ОСИ) наступил срок замены счётчиков горячей и холодной воды. Он позвонил в абонентскую службу ГКП «Костанай Су» и поинтересовался – какие требования к новому счётчику, который требуется ставить взамен отслужившего.

- Наши требования – импульсный счётчик. И всё.

- Хорошо, я поставлю сам. Скажите, в какие сроки вы придёте опломбировать?

- Неделя-полторы.

Дальше происходит вот что: приезжают представители КТЭК, ставят пломбу на том, что «по их душу» - на счётчике горячей воды, никаких вопросов не задают. Кумар Билович повторно звонит в абонентскую службу «Костанай Су», чтобы уточнить, когда теперь ждать их представителей.

- А какой счётчик вы поставили? - интересуется по телефону дежурный.

- Вот, такая-то модель.

- Нет, неправильно. Должен быть другой, с модемом.

- Но те, с кем я говорил до вас, ничего такого не пояснили, вот я и приобрёл простой. Почему сразу не дали верную информацию, и кто мне теперь вернёт деньги?

- Ничего не знаем. Есть постановление. Не станем вам пломбировать, будете платить по другому тарифу.

- Но я председатель ПКСК. И мне звонят люди, а они уже массово стали интересоваться! Как мне им отвечать, если один ваш сотрудник не знает, что говорит другой?!

Конец этой части истории таков: приходит контролёр «Костанай Су», чтобы выписать Салкенову предписание о замене установленного совсем недавно счётчика. Тот возмущается, контролёр звонит руководству ГКП, и там отвечают: «Ладно уж, опломбируйте ему». Что специалист и делает, предупреждая, чтобы Салкенов отныне довёл до клиентов ТОО «КСК-Партнёр» новые требования.

Взгляд из-за красной кирпичной стены

В ГКП «Костанай Су» приём данных с приборов учёта, оснащённых устройствами дистанционной передачи, ведут с 2019 года. Логика нововведения понятна: во-первых, закон предписывает, какие ещё разговоры могут быть? Во-вторых, водомерных приборов очень много, а недобросовестная часть абонентов может месяцами задерживать передачу данных контролёрам, не отвечать на звонки, не пускать представителей ГКП на свою территорию и прочая, и прочая.

- Не забываем, что среди водопотребителей встречаются ещё те мухлёвщики: к примеру, в квартире живёт 25 гастарбайтеров, а прописан один. Все пользуются водой, а платят по нормам на количество зарегистрированных, - замечает директор ТОО «ПКФ «Теплосервис» Анатолий БУДИЛО.

В то же время у читателей «НГ» возникли некоторые сопутствующие вопросы, прояснить которые согласился начальник абонентского отдела ГКП «Костанай-Су» Максут ШАЙХИНОВ.

- Как абонент сможет узнать срок завершения эксплуатации своего прежнего прибора учёта, если, к примеру, утерян его техпаспорт?

- Технические данные приборов учёта заносятся в программу ГКП «Костанай-Су». При утере технического паспорта потребитель может обратиться за информацией в абонентскую службу предприятия.

- Что ожидает абонента, если он не станет менять свой прибор после окончания срока его эксплуатации под разными предлогами?

- При окончании срока прибор учёта воды автоматически снимается с коммерческого учёта. В данном случае начисление будет производиться по нормам потребления на количество зарегистрированных лиц. В соответствии с п.п.2 п.2 ст. 27 «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 27 декабря 2018 года №204-VI, «каждый потребитель коммунальных услуг обязан иметь приборы учёта воды».

- Нужно ли будет потребителям холодной воды заключать договоры по обслуживанию этих новых счётчиков, во сколько это обойдётся абонентам и кто будет его осуществлять?

- Согласно п.17 гл.2 «Правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учёта воды в системах водоснабжения и водоотведения населённых пунктов», утверждённых приказом министра промышленности и строительства РК от 8 августа 2025 года № 295, «Производитель приборов учёта и (или) его официальный представитель обеспечивают организацию сервисной службы, осуществляющей техническое обслуживание приборов учёта воды с функцией дистанционного сбора и передачи данных для обеспечения стабильной и бесперебойной работы, а также корректной передачи показаний с приборов учёта поставщику в соответствии с заключённым договором с поставщиком». ГКП «Костанай Су» не обеспечивает техническое обслуживание приборов учёта, соответственно, информацией о стоимости данных услуг не владеет.

На чью мельницу льётся вода?

Итак, ГКП «Костанай-Су» планирует постепенно внедрять новые счётчики взамен тех, чей срок эксплуатации истёк. Если он не вышел, старым прибором можно пользоваться дальше. Но со временем в Костанае предстоит заменить примерно 137 тысяч водомерных девайсов – это притом, что около 30 тыс. «правильных» счётчиков уже установлено - в основном ими оснащены новостройки.

Но как понять «ГКП планирует внедрять»?

Во-первых, кто будет приобретать новые приборы учёта? Ответ - потребители. Цена одного счётчика с дистанционной системой передачи данных – от 28 до 45 тыс. тенге, а «простые» стоят в районе 7 тыс. «Костанай Су» несёт расходы? Нет.

Во-вторых, кто станет платить за обслуживание этих самых приборов? Тоже потребители, хотя вообще-то и при прежних счётчиках платили они же. Без договора на обслуживание с компанией-продавцом ГКП не примет прибор на учёт. «Костанай Су» несёт расходы? Нет.

Анатолий Будило: "Межповерочный интервал у дистанционных счётчиков прежний" / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Но здесь я бы добавил, что обслуживание – вещь разовая, - говорит Анатолий Будило. - Договор на сервис не будет выглядеть, как абонентская плата. Мы только сегодня говорили об этом с представителем завода-изготовителя. Межповерочный интервал у дистанционных счётчиков прежний: 4 года для горячей воды, 5 лет – для холодной.

В-третьих, ГКП освобождается от части услуг контролёров (справедливости ради заметим, что основная работа этих проверяльщиков – всё же опломбировка, а она как была, так и останется), а сотрудники не тратят время и ресурсы на ручной ввод данных. «Костанай Су» имеет выгоду и оптимизацию? Да.

Подведём итог: водомерные счётчики с модемом и дистанционной передачей - очередное высокотехнологичное достижение за наш счёт. В областном центре уже налажена и работает система отправки данных – каждый модем ведь не вещает прямо в ГКП «Костанай Су» - причём операторов больше одного, что исключает злоупотребления.

- Мы живём в век цифровых технологий, и не должны находиться вне этих реалий, - считает директор "Теплосервиса", - хотя счётчики со встроенным модулем связи, конечно, дороговаты.