30-летний житель села Ряжское Узункольского района отправился в лес за зайцем, но вернулся не с мелкой дичью, а с тушей дикого кабана. Во время проведения ОПМ «Сайга» сотрудники полиции и мастер лесного хозяйства заметили мужчину у озера: он пешком тянул по берегу тушу крупного зверя.

Проверка быстро выяснила, что кабана мужчина подстрелил из собственного зарегистрированного ружья.

- Сам охотник утверждает, что намеревался добыть лишь зайца, но, увидев кабана, «решил воспользоваться моментом». Однако момент обернулся уголовным делом: лицензии на охоту на кабана у него не было, - отметили в пресс-службе департамента полиции. - Несмотря на то, что с сентября по декабрь в регионе действительно открыт сезон добычи этого вида, охотнику необходимы специальные разрешительные документы, без которых факт выстрела автоматически превращается в нарушение закона.

Теперь мужчине предстоит ответить за незаконную охоту (ст. 337 УК РК). Согласно статье, ему грозит наказание от штрафа до 3 000 МРП вплоть до 3 лет лишения свободы.

Правоохранители подчёркивают, что требования к оформлению лицензий - не формальность, а инструмент контроля за популяциями животных и борьбы с браконьерством.