Геннадия Головкина официально включили в Международный зал славы бокса (International Boxing Hall of Fame). Он стал первым в истории представителем Казахстана, удостоенным этого статуса, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Геннадий Головкин / Фото с сайта НОК

В профессиональном боксе Головкин стал одним из наиболее доминирующих чемпионов среднего веса XXI века.



"Его включение в Международный зал славы – это не просто награда за успехи, а признание спортсмена, который оставил глубокий след в истории мирового бокса и продолжает влиять на развитие спорта уже за пределами ринга. Имя Геннадия Головкина теперь официально стоит рядом с именами тех, кто формировал мировую историю бокса, получив статус легенды", – заявили в НОК.



Любительская карьера Геннадия Головкина входит в число самых успешных в средней весовой категории. Он провёл 350 поединков, одержав 345 побед. На протяжении многих лет он являлся лидером сборной Казахстана.

После перехода в профессионалы Геннадий Головкин стал одним из наиболее доминирующих чемпионов среднего веса XXI века. В его активе 45 боев, в которых он одержал 37 побед нокаутом и долгое время был лидером мирового рейтинга P4P (pound-for-pound). Он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO и престижного пояса журнала The Ring.

Сейчас Геннадий Головкин возглавляет Национальный Олимпийский комитет Казахстана и федерацию World Boxing, став первым казахстанцем, кто стал президентом международной спортивной организации.

В ноябре 2025 года Касым-Жомарт Токаев наградил спортсмена орденом "Барыс" I степени.