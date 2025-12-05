Как перерегистрировать КСК и ПКСК рассказали на брифинге в Костанае
Андрей СКИБА
Из-за изменений в Законе «О жилищных отношениях» все КСК и ПКСК должны сменить наименование и пройти перерегистрацию. Сегодня, 5 декабря, на брифинге в РСК объяснили, как проходит процедура, какие риски грозят не прошедшим её и что нужно успеть сделать до сентября 2026 года.
Дияр Айжаров (слева) и Азамат Султанов
Что изменится в законодательстве
Как пояснил спикер, изменения связаны с Законом РК от 15 июля 2025 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ЖКХ, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства».
Документ внёс корректировки в Закон «О жилищных отношениях», где определены два субъекта управления объектом кондоминиума:
* управляющая компания,
* кооператив собственников квартир (нежилых помещений).
Кооператив определяется как некоммерческая организация, созданная собственниками для управления объектом кондоминиума на основании договора или протокола собрания жильцов.
- 29 сентября этого года уполномоченным органом - Министерством промышленности и строительства был утверждён типовой устав КСК, - пояснил руководитель отдела контроля в сфере регистрационной службы и регистрации некоммерческих организаций Департамента юстиции Костанайской области Азамат СУЛТАНОВ.
Кто обязан пройти перерегистрацию и почему
Согласно обновлённому законодательству, все действующие КСК и ПКСК, зарегистрированные до вступления закона в силу, обязаны пройти перерегистрацию в течение одного года с даты первого официального опубликования закона.
Главная причина перерегистрации - изменение наименования.
- Статья 51-6 Закона «О жилищных отношениях» требует, чтобы название кооператива обязательно содержало словосочетание - кооператив собственников квартир (нежилых помещений), - отметил спикер. - Таким образом, все КСК и ПКСК должны привести свои наименования к единому стандарту.
Как проходит перерегистрация - алгоритм
Процедура включает несколько этапов. На примере кооператива с 10 домами Султанов объяснил, как должен проходить процесс:
1. Жильцы каждого дома проводят собрание.
Оно может быть очным или заочным, но с кворумом более 50%.
2. На собрание выносятся вопросы:
– выбор формы управления (НСУ),
– решение о нахождении дома в составе кооператива,
– выбор представителя в инициативную группу.
3. Инициативная группа (по одному представителю от каждого дома) проводит общее собрание:
– принимает решение о перерегистрации КСК/ПКСК,
– утверждает новое наименование,
– знакомится с типовым уставом,
– избирает председателя на 3 года.
4. Председатель подаёт документы в ЦОН.
При этом на процедуру перерегистрации не распространяются требования статьи 14 Закона «О государственной регистрации юридических лиц».
Какие документы подаются
Для перерегистрации КСК/ПКСК необходимо представить:
1. заявление по форме Минюста РК;
2. протокол собрания инициативной группы;
3. квитанцию или иной документ об уплате регистрационного сбора.
- Если кооператив не приведёт деятельность в соответствие с законом, жилищная инспекция вправе обратиться в суд с заявлением о принудительной ликвидации КСК или ПКСК, - отметил Азамат Султанов.
Ответы на вопросы журналистов
- Почему вообще требуется перерегистрация? - спросила журналист телеканала "Алау" Алина АЛЬМИШЕВА.
- В ст. 42 ГК РК указаны основания для перерегистрации юрлиц. В данном случае применяется первое - изменение наименования, - пояснил Султанов.
- Нужно ли КСК и ПКСК переходить в ОСИ или НСУ?
- Нет. ОСИ и НСУ - это формы управления. КСК и управляющие компании - субъекты управления. ОСИ или НСУ могут заключать с ними договоры и передавать им часть функций.
- Сколько ОСИ создано в регионе?
По словам замруководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная Дияра АЙЖАРОВА, в городе действуют 298 ОСИ, а по области - 333.
- Нужно ли ОСИ проходить перерегистрацию?
- Нет, закон этого не требует. Они продолжают работать в прежнем порядке.
- Что такое НСУ и как им стать?
- Ранее это было простое товарищество. Сейчас - НСУ. Оно:
– не является юридическим лицом;
– не подлежит госрегистрации;
– создаётся решением собрания собственников по типовому протоколу;
– не имеет ограничений по количеству квартир.
На основании такого протокола НСУ может заключать договоры с субъектами сервисной деятельности - например, на уборку снега.
- Сколько времени есть на перерегистрацию?
- До сентября 2026 года. После этого юстиция совместно с жилищной инспекцией начнёт проверки.
Кадр из видеотрансляции брифинга
