Из-за изменений в Законе «О жилищных отношениях» все КСК и ПКСК должны сменить наименование и пройти перерегистрацию. Сегодня, 5 декабря, на брифинге в РСК объяснили, как проходит процедура, какие риски грозят не прошедшим её и что нужно успеть сделать до сентября 2026 года.

Дияр Айжаров (слева) и Азамат Султанов



Что изменится в законодательстве

Как пояснил спикер, изменения связаны с Законом РК от 15 июля 2025 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ЖКХ, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства».

Документ внёс корректировки в Закон «О жилищных отношениях», где определены два субъекта управления объектом кондоминиума:

* управляющая компания,

* кооператив собственников квартир (нежилых помещений).

Кооператив определяется как некоммерческая организация, созданная собственниками для управления объектом кондоминиума на основании договора или протокола собрания жильцов.

- 29 сентября этого года уполномоченным органом - Министерством промышленности и строительства был утверждён типовой устав КСК, - пояснил руководитель отдела контроля в сфере регистрационной службы и регистрации некоммерческих организаций Департамента юстиции Костанайской области Азамат СУЛТАНОВ.

Кто обязан пройти перерегистрацию и почему

Согласно обновлённому законодательству, все действующие КСК и ПКСК, зарегистрированные до вступления закона в силу, обязаны пройти перерегистрацию в течение одного года с даты первого официального опубликования закона.

Главная причина перерегистрации - изменение наименования.

- Статья 51-6 Закона «О жилищных отношениях» требует, чтобы название кооператива обязательно содержало словосочетание - кооператив собственников квартир (нежилых помещений), - отметил спикер. - Таким образом, все КСК и ПКСК должны привести свои наименования к единому стандарту.

Как проходит перерегистрация - алгоритм

Процедура включает несколько этапов. На примере кооператива с 10 домами Султанов объяснил, как должен проходить процесс:

1. Жильцы каждого дома проводят собрание.

Оно может быть очным или заочным, но с кворумом более 50%.

2. На собрание выносятся вопросы:

– выбор формы управления (НСУ),

– решение о нахождении дома в составе кооператива,

– выбор представителя в инициативную группу.

3. Инициативная группа (по одному представителю от каждого дома) проводит общее собрание:

– принимает решение о перерегистрации КСК/ПКСК,

– утверждает новое наименование,

– знакомится с типовым уставом,

– избирает председателя на 3 года.

4. Председатель подаёт документы в ЦОН.

При этом на процедуру перерегистрации не распространяются требования статьи 14 Закона «О государственной регистрации юридических лиц».

Какие документы подаются

Для перерегистрации КСК/ПКСК необходимо представить:

1. заявление по форме Минюста РК;

2. протокол собрания инициативной группы;

3. квитанцию или иной документ об уплате регистрационного сбора.

- Если кооператив не приведёт деятельность в соответствие с законом, жилищная инспекция вправе обратиться в суд с заявлением о принудительной ликвидации КСК или ПКСК, - отметил Азамат Султанов.

Ответы на вопросы журналистов

- Почему вообще требуется перерегистрация? - спросила журналист телеканала "Алау" Алина АЛЬМИШЕВА.

- В ст. 42 ГК РК указаны основания для перерегистрации юрлиц. В данном случае применяется первое - изменение наименования, - пояснил Султанов.

- Нужно ли КСК и ПКСК переходить в ОСИ или НСУ?

- Нет. ОСИ и НСУ - это формы управления. КСК и управляющие компании - субъекты управления. ОСИ или НСУ могут заключать с ними договоры и передавать им часть функций.

- Сколько ОСИ создано в регионе?

По словам замруководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная Дияра АЙЖАРОВА, в городе действуют 298 ОСИ, а по области - 333.

- Нужно ли ОСИ проходить перерегистрацию?

- Нет, закон этого не требует. Они продолжают работать в прежнем порядке.

- Что такое НСУ и как им стать?

- Ранее это было простое товарищество. Сейчас - НСУ. Оно:

– не является юридическим лицом;

– не подлежит госрегистрации;

– создаётся решением собрания собственников по типовому протоколу;

– не имеет ограничений по количеству квартир.

На основании такого протокола НСУ может заключать договоры с субъектами сервисной деятельности - например, на уборку снега.

- Сколько времени есть на перерегистрацию?

- До сентября 2026 года. После этого юстиция совместно с жилищной инспекцией начнёт проверки.

