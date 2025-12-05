Сообщения об изнасиловании несовершеннолетней падчерицы отчимом появились в марте 2025. По данным фонда «Не молчи», подозреваемый – предприниматель и бывший депутат, совершал сексуальные действия над своей падчерицей, которой на момент начала совершения преступления было 13 лет.

Сегодня, 5 декабря, читатели сообщили «НГ», что за изнасилование мужчина получил пожизненный срок. Так как дело проходило в закрытом режиме, подробности приговора редакции в пресс-службе областного суда не предоставили. Там подтвердили, что специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил подозреваемого к пожизненному лишению свободы по ч. 4 ст.121 УК РК.

Согласно закону, эта часть включает в себя предыдущие части и пункты статьи, если они совершены в отношении малолетней.