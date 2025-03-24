В Костанайской области полиция задержала подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В редакцию издания поступило сообщение от читателя о том, что житель Лисаковска насиловал свою падчерицу. Предположительно, мужчина является известным предпринимателем в городе. Аналогичную информацию опубликовал фонд "НеМолчи". В ней говорится, что подозреваемый может быть бывшим депутатом городского маслихата.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, подозреваемый задержан.

"По факту действий сексуального характера к лицу, не достигшему 16-летнего возраста, проводится досудебное расследование. В настоящее время ведутся необходимые следственные действия. Подозреваемый задержан, и судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

Там добавили, что задержанный "является наемным работником в частной организации". Иная информация в интересах следствия не разглашается.