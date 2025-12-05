В Казахстане усилили проверку образовательных документов из-за роста числа сообщений о поддельных дипломах, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования. В стране на постоянной основе выявляют и пресекают производство подделок, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

С 1991 года работает база данных всех выданных дипломов, а их подлинность теперь можно проверить онлайн, напомнили в ведомстве. Документы формируют через специальный модуль с присвоением уникального номера и QR-кода. Доступ к системе имеют только ответственные сотрудники вузов. Если сведений о студенте нет в "Единой платформе высшего образования" (ЕПВО), диплом просто не может быть выпущен – система не сгенерирует номер.

"Документы об образовании собственного образца, не содержащие сгенерированные уникальный номер и QR-код, считаются недействительными", – говорится в сообщении министерства.

Как пояснили в Миннауки, Министерство культуры и информации и МВД на постоянной основе выявляют и пресекают производство подделок. На сегодня удалось выявить 46 фальшивых дипломов и 20 интернет-ресурсов, занимавшихся их изготовлением. За подделку или использование подложных документов предусмотрена ответственность по статье 385 УК РК – от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет. Проверить подлинность диплома работодатели и выпускники могут на сервисе epvo.kz, а электронная версия документа доступна в разделе "Цифровые документы" приложения eGov.