По прогнозам синоптиков, в субботу, 6 декабря, на территории области ожидаются небольшой снег, гололёд, на западе, юге и востоке ночью и утром – туман. В воскресенье, 7 декабря, будет снег, низовая метель, гололёд. В понедельник, 8 декабря, снег, метель и гололёд ожидаются на севере и востоке. На севере, востоке и западе в воскресенье и понедельник прогнозируется туман.

В Костанае в субботу по прогнозу – облачно без осадков. В воскресенье – снег, в понедельник – снег, метель.

- В субботу ночью термометры покажут от 0 до 5 градусов мороза, на востоке 8 ниже нуля, - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём по всей области ожидаем 0…-5 °С. В воскресенье ночью и днём температура воздуха останется неизменной - 0…-5 °С. В понедельник ночная и дневная температуры будут идентичными: -5…-10 °С, на севере области -13 °С.

Но уже со вторника, 9 декабря столбики термометров опустятся до значений -20…-25 °С ночью и -18…-20 °С днём.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу ночью -1…-3 °С, днём -1…-3 °С. В воскресенье: ночью -2…-4 °С, днём -1…-3 °С. В понедельник: ночью -8…-10 °С, днём -5…-7 °С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный. Скорость ветра в субботу составит 7-12 м/с, в воскресенье и понедельник 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере, востоке и западе области.

