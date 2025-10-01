Сколько можно перевезти телефонов, драгоценностей, меховых изделий и других товаров личного пользования через таможенные границы без уплаты пошлины и с каким интервалом?

Кадр трансляции брифинга

На эти вопросы ответил заместитель руководителя департамента государственных доходов по Костанайской области Ануар САРКИТБАЕВ сегодня, 1 октября, на брифинге в РСК.

- Таможенные пошлины не касаются почтовых отправлений, - пояснил он. - Касаются, когда физическое лицо проходит границу ЕАЭС. Условно - из Китая в Казахстан. У нас граница ЕАЭС - это международный аэропорт Костаная. Товары для личного пользования, пересылаемые по почте, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, или вес не превышает 31 кг, ввозятся без таможенных платежей. В части превышенной стоимостной или весовой нормы решением Евразийской экономической комиссии установлены единые ставки таможенных пошлин, которые составляют 15% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Таможенную декларацию можно подать через мобильное приложение E-salyq Azamat территориальному таможенному органу по месту нахождения посылки. Плата производится в орган госдоходов по месту регистрации налогоплательщика.

Критерии, по которым товары, перемещаемые физическими лицами, относят к товарам для личного пользования: изделия из меха - 1 предмет, мобильные телефоны - 2 предмета на человека, планшет - 2 предмета на человека, ноутбуки, нетбуки - 1 предмет, ювелирные изделия - 5 предметов на человека, детская коляска - 1 предмет.

При этом частота ввоза не должна превышать одного раза в месяц.

- В части таможенных платежей и налогов по состоянию на 1 октября 2025 в бюджет поступило более 20 млрд тенге, - сообщил Саркитбаев. - В сравнении с прошлым периодом произошло увеличение на 3,3 млрд тенге. Темп роста составил 119%. По выявленным нарушениям дополнительно взыскано 1,4 млрд тенге. Основные нарушения - занижение таможенной стоимости, недостоверная классификация товаров а также недоставка товаров в срок.