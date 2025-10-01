Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания в стране специализированного исследовательского университета в области искусственного интеллекта, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Сегодня в Астане проходит заседание совета по развитию искусственного интеллекта.

"В эпоху современных технологий каждый специалист должен обладать цифровыми навыками и уметь использовать возможности искусственного интеллекта. Сегодня в Казахстане нет отдельного учебного заведения, которое бы готовило специалистов именно в этой сфере. В мире такая практика существует уже давно. Например, в ОАЭ создан университет искусственного интеллекта имени Мохаммеда бин Зайда. Мы тоже должны взять этот вопрос в руки и принять конкретное решение", — сказал Глава государства.

По словам Президента, могут возникнуть вопросы, зачем Казахстану нужен такой университет.

"Главная цель — подготовка квалифицированных специалистов, внедряющих технологии искусственного интеллекта во все отрасли экономики. Исследовательский университет и наука должны работать как центр образования, инноваций и международных коммуникаций. На современном глобальном рынке знаний и технологий конкуренция очень высока. Талантливой молодежи лучше получать качественное образование мирового уровня не только за рубежом, но и в своей стране. Это очень важный вопрос, который имеет влияние на будущее Казахстана", — подчеркнул Токаев.

Сегодня в 79 университетах страны по IT-направлению обучаются более 63 тысяч студентов. С прошлого года в образовательные программы внедряется предмет по искусственному интеллекту, а также работают научно-исследовательские центры. В прошлом году казахстанские ученые разработали собственную языковую модель KAZ-LLM.

"Безусловно, все эти проекты очень важны. Но впереди нас ждет масштабная работа. Я считаю, что необходимо открыть исследовательский университет, специализирующийся в области искусственного интеллекта, и присвоить ему специальный статус. Также нужно привлекать к работе лучших партнеров из ведущих учебных заведений. Правительство до конца года должно дать конкретные рекомендации", — добавил Президент.

Напомним, 8 сентября в Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить принятие Цифрового кодекса и предложил создать отдельное Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.