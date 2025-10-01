Во вторник, 30 сентября, в Алматы состоялись партии заключительного, 11 тура первенства мира по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет. ЧМ среди кадетов завершился вчера вечером как раз перед футбольным поединком с «Реалом».

От Костаная выступили трое участников, которые показали впечатляющий результат в середине турнирной таблицы: среди мальчиков до 10 лет - Иман Набиев (6 очков из 11) и Ансар Демисенов (5,5 из 11) среди девочек до 10 лет - Саида Бертебаева (5 из 11).

Первые места распределились так:

Мальчики до 8 лет: 1. Адинур Адилбек (Казахстан) - 9,5 очков из 11,

Девочки до 8 лет: 1. Алиша Бисалиева (Казахстан) - 9,5,

Мальчики до 10 лет: 1. Юань Шуньчжэ (Китай),

Девочки до 10 лет: 1. А. Шарвааника (Индия),

Мальчики до 12 лет: 1. Данис Куандыкулы (Казахстан),

Девочки до 12 лет: 1. Ван Лейси (США).

- Я чувствовал гордость за свою страну, - признаётся исполнительный директор Костанайского филиала Казахстанский федерации Шахмат Павел РУСАНОВ, - когда на закрытии турнира играли гимны в честь победителей и весь зал вставал, приветствуя лучших игроков. По разу звучал гимн супердержав США, Китая и Индии. И три раза - нашего Казахстана! Это ли не констатация факта, что в детских шахматах мы можем показывать блестящие результаты, закономерно достигнутые благодаря упорному труду тренеров и их подопечных, благодаря нашей славной команде и отличной школе преподавания?!

Фото предоставлены Казахстанской федерацией шахмат