В последний день сентября в Костанае завершилось первенство РК по шашкам-64. Несмотря на то, что многим спортсменам не удалось приехать из-за финансовых причин, это был настоящий форум, в котором участвовали представители самых разных возрастных групп: от небольших росточком мальчиков и девочек, до юношей и ветеранов, старшему из которых – Ивану Григорьевичу Козьме - уже более 80 лет.

Особенно сильными оказались команды из Уральска, Павлодара, Астаны, где активно ведется многолетняя высокопрофессиональная тренерская работа с детьми и молодежью, которая, как это ни грустно, отсутствует в Костанае.

Правда, при этом Костанай был достойно представлен ветеранами.

Более того, по инициативе костанайского Совета ветеранов впервые за всю обозримую историю общих первенств РК по шашкам отдельными наградами городского спорткомитета были отмечены участники старше 70-ти лет. Сама мысль отмечать и тех, кто старше, была в свое время подсказана ветераном спорта Жукеном Жумагалиевичем Жумагалиевым. Ведь в самых разных видах спорта на возрастные группы делится не только молодежь, но и представители старших. Вполне понятно, что 70-летним сложно противостоять уже не только молодым, но и 60-летним, а 60-летним - тем, кому 20. Кстати, в Казахстане немало молодых шашистов и международного уровня.

Вячеслав Тупицын

Турниры, проводимые в Костанае, принесли свои плоды - наши ветераны оказались заметными и в республике, продемонстрировав интересную и упорную борьбу со многими сильными соперниками, включая приезжих мастеров. Достойную игру продемонстрировал Абай Доскенов. Опытнейшие же мастера особо отметили Касима Сатубалдина, а среди инвалидов КОС - Вячеслава Тупицина.

Отари Квиквиния

Среди же синьоров - тех, чьи имена также хорошо знакомы читателям по предыдущим репортажам о местных соревнованиях - особенно блеснул Отари Квиквиния, который, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, получил сразу три медали: два золота за классику и блиц и бронзу за рапид.

Айдар Бигалиев

Не спасовал перед зрелыми мастерами и Айдар Бигалиев, ставший в своей возрастной группе вторым во всех трех номинациях…

Награждение призеров среди ветеранов в рапиде. В центре Юрий Бондаренко и Отари Квиквиния

В рапиде первым среди тех, кому за 70, стал профессор КСТУ им. академика Алдамжара Юрий Бондаренко (играл только в рапиде).

Иван Козьма

Сюрпризом оказался успех в блице старейшего участника Ивана Козьмы - третье место в стремительной игре у того, кому в первой половине октября исполнится 82 года. И это не случайно. Иван Григорьевич – опытнейший игрок, кандидат в мастера спорта. К тому же он – автор уникальной фотолетописи шашечной жизни Костаная и области.

Награждение ветеранов. В центре Иван Козьма и Отари Квиквиния

Отдельную благодарность организаторы турнира выразили Арману Какашеву и руководству КРУ им. Байтурсынова, обеспечившему удобное место для игр.

Общее фото участников на память

Увы, эти заметки приходится заканчивать на тревожной ноте. В связи с очередным перехлестом и сосредоточением на олимпийских видах спорта судьбы сильнейших шашечных школ Казахстана сейчас под вопросом. И это очень грустно. Ведь шашки, как и шахматы, учат и бороться, и мыслить. Более того – это одна из незаменимых сфер общения. Каждый турнир, помимо прочего, это же еще и встреча представителей своего рода братства. А такое дорого стоит, хотя в сугубо финансовом плане интеллектуальные игры не требуют особых затрат.

Призеры турнира по возрастным группам

Классическая программа

Мужчины: 1 место — Болатов Алишер (ЗКО), 2 место — Гайнулин Данил (Павлодарская обл.), 3 место — Тастеев Нұрсат (ЗКО).

Победители среди женщин в классике

Женщины: 1 место — Тажибекова Тоғжан (ЗКО), 2 место — Костицына Мария (Карагандинская обл.), 3 место — Залмұқан Айша (ЗКО).

Молодежь до 23 лет: 1 место — Есенгалиев Айбек (ЗКО), 2 место — Дамирұлы Нұрсұлтан (Карагандинская обл.), 3 место — Ерсайын Жанарыс (г. Астана).

Девушки до 23 лет: 1 место — Джумагалиева Амира (ЗКО), 2 место — Қасым Әлима, 3 место — Ахмет Аружан (Павлодарская обл.).

Юниоры до 20 лет

Юниоры до 20 лет: 1 место — Ғабиден Диасыл (ЗКО), 2 место — Рамазан Ислам (Павлодарская обл.), 3 место — Ауелбеков Сулеймен (Павлодарская обл.) и Қайрат Даян (Карагандинская обл.).

Рапид

Победители среди мужчин в рапиде

Мужчины: 1 место — Тажибекова Тоғжан (ЗКО), 2 место — Тастеев Нурсат (ЗКО), 3 место — Гайнулин Данил (Павлодарская обл.).

Молодежь до 23 лет: 1 место — Болатов Алишер (ЗКО), 2 место — Есенгалиев Айбек (ЗКО), 3 место — Естай Нұрали (г. Астана).

Юниоры до 20 лет: 1 место — Ғабиден Диасыл (ЗКО), 2 место — Рамазан Ислам (Павлодарская обл.), 3 место — Ерсайын Жанарыс (г. Астана).

Победители среди женщин в рапиде

Женщины: 1 место — Давлетова Анель (ЗКО), 2 место — Джумагалиева Амира (ЗКО), 3 место — Костицына Мария (Карагандинская обл.).

Девушки до 23 лет: 1 место — Залмұқан Айша (ЗКО), 2 место — Жаскайратова Айгерим (ЗКО), 3 место — Қасым Әлима (г. Астана).

Юниорки до 20 лет

Юниорки до 20 лет: 1 место — Бурцева Амелия (г. Астана), 2 место — Саматова Алтынай (ЗКО), 3 место — Шарафисламова Дарина (Карагандинская обл.).

Блиц

Победители среди мужчин в блице

Мужчины: 1 место — Тастеев Нурхат (БКО), 2 место — Давлетова Анель (ЗКО), 3 место — Абдурахманов Маханбет (Павлодарская обл.) и Федоров Олег (Карагандинская обл.).

Призеры среди молодежи до 23 лет в блице

Молодежь до 23 лет: 1 место — Есенгалиев Айбек(ЗКО), 2 место — Болатов Алишер (ЗКО), 3 место — Естай Нурали (г. Астана).

Юниоры до 20 лет: 1 место — Ғабиден Диасыл (БКО), 2 место — Залмұқан Айша (ЗКО), 3 место — Рамазан Ислам (ЗКО).

Победители среди женщин в блице

Женщины: 1 место — Кудайберген Жанат (ЗКО), 2 место — Тажибекова Тоғжан (ЗКО), 3 место — Мукаева Малика и Костицына Мария (обе — Карагандинская обл.).

Девушки до 23 лет: 1 место — Жаскайратова Айгерим (ЗКО), 2 место — Ахмет Аружан (Павлодарская обл.), 3 место — Джумагалиева Амира (ЗКО).

Юниорки до 20 лет: 1 место — Саматова Алтынай (ЗКО), 2 место — Хамзина Гульназ (ЗКО), 3 место — Бурцева Амелия (г. Астана).

Фото предоставлены организаторами турнира