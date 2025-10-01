Не менее 45% объёма лекарственных средств и медицинских изделий ТОО "СК-Фармация" по-прежнему закупает у отечественных дистрибьюторов, а не у производителей напрямую, что создаёт риски завышения цен и приводит к переплате со стороны населения и государства. К такому выводу пришло Агентство РК по защите и развитию конкуренции, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Агентство в ходе анализа механизма ценообразования на лекарственные средства и медицинские изделия выявило системные проблемы: непрозрачность процессов, практику завышения цен и несоответствие централизованных закупочных процедур целям оптимизации расходов.

"Сегодня государство регулирует цены на лекарственные средства и медицинские изделия при их реализации частными оптовыми поставщиками и аптеками, а также при приобретении для гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в рамках обязательного медицинского страхования (ОСМС). Подведомственные организации Министерства здравоохранения – национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛСиМИ) и ТОО "СК-Фармация" – отвечают за регистрацию цен и организацию закупок", – говорится в сообщении.

При этом в рамках действующего законодательства сложилась практика, когда государственная экспертная организация принимала цены, заявленные поставщиками, без проведения независимой перепроверки. В результате поставщики и отечественные производители устанавливали стоимость продукции на уровне оригинальных препаратов ведущих мировых компаний, что существенно завышало конечные цены.

Для устранения таких рисков Министерство здравоохранения приобрело доступ к международному порталу Navlin, что позволит получать данные о ценах напрямую из первоисточников в референтных странах, без участия заявителей. Кроме того, агентство предложило изменить систему формирования цен, отойти от ориентира на максимальные значения и использовать средние показатели по референтным рынкам.

"Некоторые препараты, произведённые в Казахстане, стоят в два-три раза дороже аналогичных зарубежных препаратов от ведущих производителей, а закупаемые в рамках ГОБМП и ОСМС препараты стоили государству дороже, чем реализованные на оптовом и розничном рынках", – рассказали в агентстве.

С июля 2025 года цены на лекарства и медизделия в Казахстане формируют по средним значениям в референтных странах и данным первоисточников. Дополнительно стоимость продукции увеличивают расходы на инспектирование: помимо поездок инспекторов поставщики оплачивают услугу НЦЭЛСиМИ, которая стоит от 2,6 до 3,45 млн тенге.

К слову, инспекторы выезжают не только по Казахстану, но и в ЕС, США, Канаду и Японию для проверки качества на производствах ведущих компаний, включая Johnson & Johnson, Roche и Polpharma. Все командировочные расходы и оплата за инспектирование закладываются в цену лекарств и медизделий. Агентство предложило отказаться от выездов в страны с высоким уровнем регулирования.

Также услуга инспектирования будет отнесена к государственной монополии с введением регулирования её стоимости и включением всех затрат, связанных с проведением инспекции. Основной задачей другой подведомственной организации ТОО "СК-Фармация" является осуществление централизованных закупок лекарств и медизделий для реализации ГОБМП и ОСМС. Это должно приводить к оптимизации затрат бюджета и населения.

"Однако ТОО "СК-Фармация" по-прежнему закупает не менее 45% объёма лекарств и медизделий у отечественных дистрибьютеров (ТОО "Медсервис Плюс КФК", ТОО "Акниет", ТОО "Стофарм", Knyaz Pharma ltd, ТОО "Р-Фарм Казахстан", ТОО Swixx Biopharma, ТОО "Ново Нордикс Казахстан", ТОО Inkar, ТОО "Такеда Казахстан", ТОО "ОАД-27"), а не непосредственно у производителей. Такое делегирование закупочных функций сторонним организациям не соответствует целям введения централизованных закупок по оптимизации расходов и создаёт риски завышения цен", – подчеркнули в агентстве.

Для решения проблем ценообразования агентство направило в Минздрав предложения: пересмотреть нормы и отказаться от ориентира на максимальные цены, отнести инспектирование к госмонополии, увеличить прямые закупки у производителей и проводить экспертизу затрат при заключении долгосрочных договоров.