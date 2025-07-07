Эту историю прислала "НГ" жительница села Камысты Светлана ШЕФЕР. Далее - ее письмо.

День котята проводят с родной матерью, а ночуют - с приемной

В прошлом году нам во двор подкинули маленького котенка, который даже молоко лакал с трудом. Но дети захотели оставить его и выходить, несмотря на то, что у нас уже на тот момент проживало трое взрослых котов.

Коты, как хозяева двора, приняли нового жильца. И, как оказалось, это была кошечка, умеющая прыгать очень высоко. Своими крошечными коготками она карабкалась по штанинам детей, таким образом просясь на руки. А стоило детям только наклониться, она сидела уже на плечах. Из-за ее способностей дети подарили ей имя Белочка.

А в этом году наша хрупкая маленькая Белочка стала многодетной мамой. Привела в помете пятерых крошечных деток: беленькие, полосатенькие, с пятнышками…

Мы с детьми стали мамочку подкармливать козьим молоком, иногда дети украдкой угостят кусочком колбаски или мяса. Но и свое прямое предназначение кошка не забыла - ловит грызунов. Малыши заметно подрастают, открыли глазки. И, как любые дети, начинают познавать мир, выходят из своего уютного домика, изучая окружающую их территорию. Но кошке нелегко дается быть мамой сутки напролет. Она в течение дня то и дело бегает их кормить, умывать, собирать всех в одну семью. Пытается быть нежной и заботливой мамой, но устает от своих сорванцов-непосед. И на ночь уходит и спит на улице.

А малышам все-таки прохладно без маминого тепла. И мы с детьми нашли выход из положения, хотя нам нелегко далось это решение. К тому же мы не могли предположить, каким будет итог.

Почти в одно время с кошкой стала многодетной мамочкой и крольчиха. И мы решили попробовать в темное и холодное время суток подселять котят к крольчатам. И каково было удивление: существа одного царства, но разных видов и семейств неплохо уживаются. Котята сразу потопали своими крошечными лапками в гнездо и перемешались с крольчатами. Ушастая мама была не против и не стала прогонять приемных детей. А рано утром мы возвращаем их родной маме, чтобы учились кошачьим повадкам.

Но думаем, что еще недолго осталось их на ночлег определять к ушастикам. Кошки все же хищные по натуре животные. И они могут, играя и обучаясь повадкам хищника, навредить приемной семье.

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