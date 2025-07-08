Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров предложил ввести штрафы для животноводов, которые не ведут учет скота, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Поводом для таких мер послужили случаи заражения сибирской язвой. По словам Сапарова, скот не состоял на учете и не был вовремя вакцинирован.

"В этой связи мы будем усиливать контроль в этой сфере. Будет спрос с владельцев животных – так разводить скот нельзя. Отелилась корова, через 7 дней он должен поставить на учет теленка, бирку на уши повестить. Есть автоматическая система. Но некоторые пренебрегают этими требованиями. Теперь поручение дано – провести подворовой обход и разъяснить требования: пока не было штрафов за отсутствие бирок, а теперь такие штрафы ужесточим, может быть, в два раза поднимем его размер", - рассказал Сапаров на брифинге в правительстве.

Наказывать будут не только владельцев животных, но и ветеринаров, которые не следят за вверенной территорией должным образом, а также для дилеров, продающих скот без всяких документов.

"На сегодня размер штрафа за отсутствие регистрации скота составляет 30 тысяч тенге (...) Сейчас есть дилеры, которые скупают скот и продают на базарах – без бумаг и справок ветеринарных. Для них будет предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Планируем ввести в закон такую норму. Иначе никак. Надо ужесточать контроль в этой сфере. Ведь так можно нанести вред обществу, заразить большое количество людей", - добавил глава Минсельхоза.

Поправки пока только разрабатываются. Осенью, когда казахстанские депутаты вернутся с каникул, их планируется внести в Мажилис. Но штрафовать недобросовестных животноводов и ветеринаров планируют уже сейчас.

Напомним: два села в Атбасарском районе Акмолинской области закрыли на карантин из-за сибирской язвы. По данным Минсельхоза, там заразились 19 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.