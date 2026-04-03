В гала-концерте фестиваля «Детство без границ» приняли участие более 20 лучших творческих коллективов и исполнителей, прошедших отборочные этапы в городах и районах Костанайской области.

На сцене Школы детского творчества 2 апреля выступали дети с особыми образовательными потребностями из специальных организаций образования, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования в номинациях "Вокал", "Хореография", "Инструментальный жанр", "Художественное слово" и "Жестовое пение".

- Фестиваль проводится в нашей области уже более 20 лет. - рассказала "НГ" заместитель директора регионального центра физической культуры и дополнительного образования Жанна ИСМУРЗИНОВА. - За это время в нём приняли участие более 25 тысяч детей. Из них около 3 тысяч - на областном уровне, а 200 стали лауреатами республиканского этапа конкурса «Жулдызай».

В прошлом году наш регион на республиканском этапе представил 28 номеров и занял 9 призовых мест.

- Это мир новых возможностей, где дети могут раскрыть свой потенциал, почувствовать уверенность и проявить себя наравне с другими, - отмечает Исмурзинова. - При отборе учитывали не только уровень выступлений, но и комфорт самих участников. Мы старались сделать программу насыщенной, но при этом не перегруженной, чтобы детям было удобно и комфортно.

Своим опытом участия поделился педагог специальных организаций.

— Мы ежегодно участвуем в фестивале. В этом году готовили ученика 8 класса Глеба Костина, - рассказала представитель Костанайского специального комплекса (детский сад - школа-интернат № 2) Динара САУРБАЕВА. - Подготовку начали ещё в ноябре - учили стихотворение, работали над выразительностью. Участник выступил в номинации «Художественное слово» со стихотворением Сапаргали Бегалина «Песня жизни». Конечно, он волновался, но это естественно. В этом году Глеб стал единственным призёром от нашего комплекса, и для нас это большая гордость.

- Сегодня мы представили танец «Казахстан», - говорит педагог-хореограф общеобразовательной школы № 19 Валерия КОЧКИНА. - Хотели показать, что у нас несколько танцевальных коллективов и все дети искренне любят сцену и творчество. Перед концертом у нас была репетиция, мы всё ещё раз отработали. Гала-концерт прошёл замечательно. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было больше. Фестиваль «Детство без границ» остаётся важной площадкой для поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Здесь они не только демонстрируют свои таланты, но и получают уверенность в себе, новые знакомства и опыт публичных выступлений.

Несмотря на итоговый формат концерта, каждый участник получил грамоту и памятную статуэтку.

По словам организаторов, такие мероприятия помогают формировать инклюзивную среду и открывают для детей новые возможности - в творчестве, образовании и жизни.

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынулы