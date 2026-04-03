В каких ещё школах Костанайской области обнаружатся туберкулёзники? В Майколе директор скрывал факт от СЭС
Игорь НИДЕРЕР
Редакция «НГ» продолжает раскрывать туберкулёзные «сюрпризы», вызванные нежеланием чиновников предавать огласке общественно значимую информацию. На этот раз выяснилось, что заражённый туберкулёзом сотрудник работал в общеобразовательной школе села Майколь Костанайского района.
Поводом послужило обращение № ЖТ-2026-01019234/1/1 в аппарат акима Костанайской области, где запрос перенаправили в Костанайское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля.
Итак, судя по официальному ответу управления (цитаты приведены с сокращениями, так как по законодательству РК сведения о конкретном пациенте, включая диагноз, форму заболевания и учреждение, его выявившее, разглашению не подлежат), такого больного в Майкольской школе действительно выявили в январе этого года.
«Касаемо случая заболевания туберкулёзной инфекцией, - говорится в официальном ответе СЭС, - в январе текущего года зарегистрирован случай заболевания туберкулезом у сотрудника общеобразовательной школы – […]. По факту регистрации инфекции специалистами РГУ «Костанайское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области КСЭК МЗ РК» проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний (туберкулез)» Приказ и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 марта 2022 года № ҚР ДСМ-29 (далее – санитарные правила). По данному факту проведено эпидемиологическое расследование в период 26.01.-24.02.2026 года. По результатам расследования установлено: сотрудник осуществлял трудовые обязанности с 21.08.2023 года. При поступлении на работу медицинский профилактический осмотр пройден, имеется допуск к работе. Обязательные медицинские осмотры проходил согласно срокам – ежегодно. Результаты флюорообследований без особенностей. Заболевший прикреплен к поликлинике […] Обратился за медицинской помощью в […] с жалобами на кашель, лечение получал с 24.11.2025 г. - 28.11.2025 г. с диагнозом – […]. Выявлен при прохождении контрольного обследования после перенесенного заболевания. […] После выявления туберкулёза больной госпитализирован в […]. Предположительный источник инфекции - туб. контакт с […]».
«Осуществлён комплекс противоэпидемических мероприятий, - значится далее в ответе СЭС. - Определён круг контактных лиц. В отношении контактных лиц организованы и проведены профилактические и диагностические мероприятия согласно правилам: реакция Манту, рентген окружности грудной клетки и флюорообследование. Далее, за контактными лицами в течение года установлено медицинское наблюдение с проведением лабораторных и диагностических исследований. Специалистами Национального центра санитарно-эпидемиологической экспертизы проведена заключительная дезинфекция – в школе. Даны обязательные к исполнению санитарно-профилактические рекомендации. Карантин при туберкулёзе не устанавливается, т. к. источник инфекции – это больной человек с активной формой заболевания. Передача происходит только при наличии больного и длительном тесном контакте. [… ] Вместе с тем сообщаем о том, что директор КГУ «Майкольской общеобразовательной школы» не обращался в Управление».
Редакция «НГ» направила официальный запрос в департамент СЭС. Главный вопрос – в каких ещё образовательных учреждениях региона были проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия, целью которых стало бы выявление опасных заболеваний среди работников или учащихся, либо же ликвидация последствий таких выявлений.
Ранее «НГ» сообщала, что гимназию им. Габбаса Жумабаева в с. Боровское закрыли на дистант в связи с тем, что на работу в пищеблок была принята женщина с предполагаемым туберкулёзом – впоследствии диагноз подтвердился.
