Редакция «НГ» продолжает раскрывать туберкулёзные «сюрпризы», вызванные нежеланием чиновников предавать огласке общественно значимую информацию. На этот раз выяснилось, что заражённый туберкулёзом сотрудник работал в общеобразовательной школе села Майколь Костанайского района.

Поводом послужило обращение № ЖТ-2026-01019234/1/1 в аппарат акима Костанайской области, где запрос перенаправили в Костанайское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля.

Итак, судя по официальному ответу управления (цитаты приведены с сокращениями, так как по законодательству РК сведения о конкретном пациенте, включая диагноз, форму заболевания и учреждение, его выявившее, разглашению не подлежат), такого больного в Майкольской школе действительно выявили в январе этого года.

«Касаемо случая заболевания туберкулёзной инфекцией, - говорится в официальном ответе СЭС, - в январе текущего года зарегистрирован случай заболевания туберкулезом у сотрудника общеобразовательной школы – […]. По факту регистрации инфекции специалистами РГУ «Костанайское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области КСЭК МЗ РК» проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний (туберкулез)» Приказ и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 марта 2022 года № ҚР ДСМ-29 (далее – санитарные правила). По данному факту проведено эпидемиологическое расследование в период 26.01.-24.02.2026 года. По результатам расследования установлено: сотрудник осуществлял трудовые обязанности с 21.08.2023 года. При поступлении на работу медицинский профилактический осмотр пройден, имеется допуск к работе. Обязательные медицинские осмотры проходил согласно срокам – ежегодно. Результаты флюорообследований без особенностей. Заболевший прикреплен к поликлинике […] Обратился за медицинской помощью в […] с жалобами на кашель, лечение получал с 24.11.2025 г. - 28.11.2025 г. с диагнозом – […]. Выявлен при прохождении контрольного обследования после перенесенного заболевания. […] После выявления туберкулёза больной госпитализирован в […]. Предположительный источник инфекции - туб. контакт с […]».

«Осуществлён комплекс противоэпидемических мероприятий, - значится далее в ответе СЭС. - Определён круг контактных лиц. В отношении контактных лиц организованы и проведены профилактические и диагностические мероприятия согласно правилам: реакция Манту, рентген окружности грудной клетки и флюорообследование. Далее, за контактными лицами в течение года установлено медицинское наблюдение с проведением лабораторных и диагностических исследований. Специалистами Национального центра санитарно-эпидемиологической экспертизы проведена заключительная дезинфекция – в школе. Даны обязательные к исполнению санитарно-профилактические рекомендации. Карантин при туберкулёзе не устанавливается, т. к. источник инфекции – это больной человек с активной формой заболевания. Передача происходит только при наличии больного и длительном тесном контакте. [… ] Вместе с тем сообщаем о том, что директор КГУ «Майкольской общеобразовательной школы» не обращался в Управление».

Редакция «НГ» направила официальный запрос в департамент СЭС. Главный вопрос – в каких ещё образовательных учреждениях региона были проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия, целью которых стало бы выявление опасных заболеваний среди работников или учащихся, либо же ликвидация последствий таких выявлений.

Ранее «НГ» сообщала, что гимназию им. Габбаса Жумабаева в с. Боровское закрыли на дистант в связи с тем, что на работу в пищеблок была принята женщина с предполагаемым туберкулёзом – впоследствии диагноз подтвердился.