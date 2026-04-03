Этот день по традиции отмечается за неделю до Пасхи и служит воспоминанием о евангельских событиях, когда Иисус Христос въехал в Иерусалим, а люди, встречая Его, постилали перед Ним пальмовые ветви. Поэтому официально православные именуют эту дату Вход Господень в Иерусалим. В нашем регионе принято приносить в храм для освящения веточки вербы, которые символизируют пальмовые ветви.

«Неделя после Вербного воскресенья, - отмечается в сообщении пресс-службы Костанайской епархии, - посвящена воспоминанию самых скорбных дней Спасителя на земле и носит название Страстная неделя. 5 апреля во всех православных храмах Костанайской епархии пройдут праздничные Божественные литургии. В Константино-Еленинском кафедральном соборе Богослужение с освящением вербы будет совершаться в 9:30 утра. Также освятить вербу можно будет в течение всего дня».

