Как сообщила жительница села Красная Пресня Мендыкаринского района Светлана ИЩАНОВА, районное отделение «Казпочты» всё же начало выдавать задержанные на один-два месяца пенсии жителям села после публикации «НГ».

- Весь вчерашний вечер мне названивали с Боровского районного почтового отделения, - сообщила Светлана. - Объясняли всё, рассказывали. И вчера сказали, что сегодня (3 апреля – ред.) приедут и выдадут по домам пенсию. Я у них спросила, говорю: вы же сообщили в официальном ответе, что вы уже выдали по домам. Мне говорят: «Нет, это не ваш посёлок, это мы в Харьковский ездили».

Из информации Светланы Ищановой следует, что в ответе редакции «НГ», где чёрным по белому за подписью заместителя областного филиала АО указано, что особо нуждающимся жителям Красной Пресни пенсии якобы выданы, содержится недостоверная информация.

Предлагаем читателям самостоятельно определить – могла ли эта информация относиться к категории «Вы нас не так поняли», или же налицо прямая попытка дезинформации.

- Тем, кому больше 80 лет, и положено дома выдавать. Кто упомянут в прошлой публикации «НГ», тем выдали. А остальным выдадут в понедельник, так аким села сказал - продолжает Светлана Юрьевна. - Он позвонил, сказал, что проехали по всем домам, выдали пенсию. Почему-то он очень беспокоится, что нужно обязательно результат сообщить, что всё сделано. Спасибо вам большое! Конечно, они могли сделать это и раньше, но, видимо, они работать так не могут. Им нужен обязательно какой-то толчок.

Фото Светланы ИЩАНОВОЙ