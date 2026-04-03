Житель Астаны хотел изменить национальность в документах, но получил отказ. Он обратился в суд и тот обязал госорган пересмотреть заявление мужчины, сообщает Ulysmedia.kz.

Обстоятельства дела

В документах у мужчины указано, что он по национальности итальянец. Он захотел стать немцем, объяснив это происхождением. Его отец итальянец, мать русская, а бабушка по отцовской линии немка.

Однако уполномоченный орган отказал. Там сослались на правила: национальность в документах определяется по родителям. Мужчине предложили сначала изменить национальность отца, и только потом подавать заявление снова.

Что решил суд

С таким решением он не согласился и пошёл в суд. Заявил, что хочет участвовать в программе переселения в Германию, знает язык и имеет там родственников.

Суд изучил материалы и подтвердил: бабушка истца действительно была немкой. Также учли позицию Конституционного суда, который допускает изменение национальности не только по родителям, но и с учетом других обстоятельств.

Госорган обязали заново рассмотреть заявление с учётом всех факторов, включая происхождение и жизненную ситуацию истца. Теперь чиновники должны повторно пройти процедуру и принять новое решение.

Решение суда еще не вступило в силу.

