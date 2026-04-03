Если жилец нарушил нормы договора, собственник может потребовать освободить помещение, сообщает Informburo.kz. Могут ли по новой Конституции выселить человека, который не платит за аренду квартиры, объяснил председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев.

Как он отметил, статья 28 нового Основного закона закрепляет защиту прав собственников жилья. Она звучит так:

"Жилище неприкосновенно. Лишение жилища и выселение из него не допускаются, иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, осуществление его осмотра и обыска допускаются в случаях и в порядке, установленных законом".

По словам Мергалиева, принятая новелла ставит в абсолютный приоритет права законных владельцев недвижимости. Новую норму ввели для гарантии защиты от произвольного выселения на уровне Конституции. Однако это не является новой практикой, аналогичные нормы уже давно закреплены в Гражданском кодексе и в законе "О жилищных отношениях". Любое принудительное выселение или лишение жилища разрешается только в судебном порядке.

"Что делает суд? Он не "разрешает жить", а проверяет, есть ли у человека законные основания находиться в этом жилье. Необходимо понимать, что правом распоряжения жильём обладает только законный владелец, собственник помещения. Пользуясь таким правом, собственник может сдавать своё жилое помещение в аренду, установив в договоре аренды условия для выселения. В случае, если арендатор нарушает нормы договора, собственник имеет полное право расторгнуть его и потребовать освободить жильё", – говорится в сообщении.

При этом председатель Верховного суда отметил, что споры о выселении арендаторов нечасто доходят до суда. При соблюдении условий договора конфликты обычно не возникают. Если условия были нарушены квартиросъёмщиком, суд может его выселить, а также удовлетворить требования собственника о возмещении понесённых им расходов, в том числе юридических.

"Поэтому с вступлением в силу новой Конституции правовой неопределённости на практике не прогнозируется. Основные проблемы с защитой своих прав возникают в ситуациях, когда между сторонами отсутствует договор. В этом случае и собственнику, и проживающему сложно доказать свои требования", – заключили в суде.



