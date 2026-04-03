Итоги государственного аудита, выявившего финансовые нарушения на 51 миллиард тенге и неэффективное планирование и использование бюджетных средств на 50 миллиардов тенге, обсуждали аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ и его подчиненные на совещании 2 апреля.

Ранее высшая аудиторская палата провела проверку в шести управлениях акимата Костанайской области. Изучали финансовую документацию ведомств за четыре года.

Стоит оговориться, что многомиллиардные нарушения - это скорее ошибки в бухгалтерии. Это не коррупция, а безалаберность в работе с документами. Руководитель управления финансов акимата Костанайской области Алма ЖУСУПОВА подчеркнула, что выявленные финансовые нарушения не нанесли реальный ущерб бюджету области, а больше носят процедурный характер.

- Наибольший объём финансовых нарушений, 45 млрд тенге или 88%, сформировался по управлению сельского хозяйства и был связан с заявками сельхозтоваропроизводителей на субсидии, находившимися в листе ожидания и неучтенными в бухгалтерском учете, - рассказала Жусупова. - Суть замечания заключается в том, что эти суммы не включены в отчет о кредиторской задолженности. Однако, по бюджетному законодательству, кредиторская задолженность принимается в учете только в пределах фактически выделенных бюджетных средств. В данном случае заявки в листе ожиданий не были обеспечены финансированием, поэтому и не были учтены как задолженность. Кроме того, лист ожидания формируется на онлайн платформе и сам по себе не является бухгалтерским документом. При этом нехватка средств в бюджете на субсидии является системной проблемой, и такая ситуация продолжается уже много лет. Нами неоднократно направлялись ходатайства в республику о выделении дополнительных средств. В настоящее время кредиторская задолженность по субсидированию СХТП растет и составляет порядка 98 млрд. тенге.

За нарушения наказали главного бухгалтера областного управления сельского хозяйства. Ей выписали штраф в размере 100 МРП (432 500 тенге). Также к дисциплинарной ответственности привлекли руководителей шести областных управлений.

- Наверняка это было сделано не намеренно? - спросил Кумар Аксакалов.

- Да, не намерено. У них, у бухгалтерии, тоже были основания, - ответила Жусупова. - Они руководствовались законодательством, которое действовало на тот момент. У них там еще переход был с платформы на платформу.

Жусупова отметила, что все выявленные нарушения не повлияли на достижение конечных результатов, связанных с реализацией инвестиционных проектов. Все запланированные показатели были достигнуты.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ильясхан АМИРБЕКОВ рассказал такой случай: в Заречном хотели построить школу на 600 мест, но потом передумали и увеличили мощность учебного заведения до 900 мест. Школа, построена, введена в эксплуатацию.

- Это тоже зафиксировалось как нарушение - планировали на 600, потом после корректировки стало 900, но с точки зрения закона мы нарушили, - сетовал аким области.

Другой пример - школа в селе Енбек. Проект был исключен из областного бюджета только потому, что удалось привлечь альтернативное финансирование из фонда поддержки инфраструктуры образования.

- Мы признаем, что это указывает на необходимость усиления бюджетной дисциплины, - сказал Амирбеков. - Зачастую проекты заявляют на начальном этапе, но позже снимают из-за отсутствия подтвержденного софинансирования из республиканского бюджета или изменения целесообразности. Наша задача - уйти от формального подхода к заявкам. И обеспечить более глубокую проработку проектов на стадии обсуждения инициатив.

Амирбеков рассказал о случае, когда в 2024 году республиканский бюджет выделил деньги только на подведение инженерной инфраструктуры, в то время как само строительство жилых домов не получило финансовой поддержки. Денег в местном бюджете на эти цели не было. Поэтому чиновники приняли решение отозвать средства на строительство инфраструктуры, так как эти траты посчитали нецелесообразным.

- Мы направляем средства областного бюджета на социальные проекты, которые нужно реализовать как можно быстрее, - сказал Кумар Аксакалов. - Пока мы будем ждать деньги из республиканского бюджета, мы потеряем целый год. Но людям вода, тепло и больницы нужны уже сегодня. В результате мы эти объекты строим за счет местного бюджета, но они остаются в заявке в республиканский бюджет. Если действовать по закону,то мы должны были ждать финансирования целый год.

Глава региона также отдельно остановился на критике от высшей аудиторской палаты:

- Нас критиковали в том, что мы заняли в республиканском бюджете 30 млрд тенге, хотя у имели свои 19 млрд сэкономленных средств, - добавил аким области. - Займы это нормальное явление, это возвратные деньги. Мы занимаем на те направления, на которые не хватает средств. Из этих 30 млрд тенге на строительство и приобретение кредитного жилья направлено 20 млрд тенге. Аудиторы говорят, чтобы мы направили на эти цели свои 19 млрд тенге. Но на строительство жилья нужно больше средств. Нам бы их не хватило. Поэтому нам приходится заимствовать. У нас ведь огромная потребность в жилье. А сэкономленные 19 млрд тенге мы направили на те нужды, на которые мы не могли потратить деньги из республиканского бюджета, потому что их выделяют на конкретные нужды.

Кумар Аксакалов заявил, что высшая аудиторская палата действительно выявила системные нарушения, с которыми акимат области согласен.

- Любая масштабная работа, а бюджет области за последние годы вырос на 75%, требует постоянной настройки, - отметил Аксакалов. - Нами разработан план по которому мы будем устранять замечания. Аудит это плановая проверка. Такие проверки помогают нам обеспечить прозрачность использования бюджета и гарантируют устранение недоработок. Областным управлениям и акиматам нужно при формировании бюджетных заявок обеспечить проработку только обоснованных и качественно подготовленных проектов. Исключить практику формирования заявок ради самих заявок. Установить порядок согласования затрат на разработку ПСД по инвестпроектам. Прекратить практику, когда заявки сразу уходили в управление экономики. Штамповать ПСД в надежде, что нам дадут деньги на тот или иной проект - неправильно. Потом эти проекты лежат, а деньги на разработку ПСД выбрасывают на ветер. Это плохая практика.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Костанайской области