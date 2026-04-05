352 субъекта малого и среднего бизнеса не показали должного уровня эффективности своих бизнес-проектов. Об этом на совещании 2 апреля сообщил и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области Талгат САЛАМАТОВ. Чиновники обсуждали малоэффективность мер государственной финансовой поддержки бизнеса.

Ранее по итогам государственного аудита были выявлены финансовые нарушения на 51 миллиард тенге и неэффективное планирование и использование бюджетных средств на 50 миллиардов тенге. Как эти нарушения прокомментировало руководство региона читайте здесь.

Кроме того, аудит охватил инструменты поддержки, реализуемые АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в 2020-2024 годах: это льготное кредитование через банки второго уровня, субсидирование части ставки вознаграждения и частичное гарантирование по кредитам.

По информации фонда «Даму» 158 предпринимателей прекратили получать государственную поддержку до момента закрытия бизнеса, а 12 успели погасить кредиты.

- Здесь стоит отметить, что правилами, регламентирующими получение мер господдержки, не предусмотрено требование о непрекращении предпринимательской деятельности до момента полного погашения кредита или завершения срока действия инструмента поддержки, - сказал Саламатов. - То есть, ни местные исполнительные органы, ни Фонд «Даму» не имеют прямого влияния этот фактор.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ так прокомментировал эту практику:

- В справке указано, что часть предпринимателей, которые получили меры государственной поддержки, потом закрылись. Это, к сожалению, пробел в законодательстве. Повлиять на этот процесс акимат никак не может. Он сам открылся, он автоматически получает меры поддержки - никто ему в этом отказать не имеет права. И закрывается он сам. Никто это не регулирует. Если ИП получил поддержку от государства, то, я считаю, он должен исполнить свои встречные обязательства. Если он этого не будет делать, то его следует наказывать. А этого механизма сейчас нет. Этот пробел существует, его выявляют аудиторы. И нам нужно совместно приводить эти пробелы в порядок.

Аксакалов считает, что предприниматели пользуются тем, что у них нет обязательств перед государством и нет механизмов проверок действий бизнеса.

- Они открываются, закрываются, а может быть по новой потом опять открываются где-то и опять получают меры господдержки, - предположил аким области. - И это неправильно.

Саламатов сообщил, что те 352 представителя среднего и малого бизнеса, которые не показали должного уровня эффективности своих бизнес-проектов и были отмечены аудиторами - это лишь 8% от общего числа тех, кому финансово помогло государство. И подчеркнул, что такие проблемы есть по всей стране, а не только в Костанайской области.

