Бюро национальной статистики опубликовало данные о размерах медианной и среднемесячной зарплат в Казахстане, передаёт Tengrinews.kz. Среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) за IV квартал 2025 года составила 473 158 тенге. Отмечается, что за квартал средняя зарплата выросла на 10,2% (в III квартале 2025 года средняя зарплата по Казахстану составила 429 368 тенге).

В Костанайской области средняя зарплата за IV квартал 2025 года составила 416 000 тенге.

Наивысшая средняя зарплата была зафиксирована в Астане - 659 610 тенге, а также в Мангистауской области - 658 762 тенге и области Улытау - 648 620 тенге. В Алматы средняя зарплата составила 601 126 тенге, а в Шымкенте — 364 034 тенге.

Самые низкие показатели отмечены в области Жетысу (349 593 тенге), а также в Жамбылской (335 794 тенге) и Туркестанской (324 229 тенге) областях.

Как отметили в бюро, рост среднего размера заработной платы в IV квартале 2025 года был обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счёт дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий.

