Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, на борту которого находятся четыре астронавта НАСА, успешно стартовала. Миссия состоит в том, чтобы облететь Луну и через 10 дней вернуться на Землю, сообщает Русская служба Би-Би-си.

"Люди покинули орбиту"

Как и было запланировано, 1 апреля около 19:49 по времени Восточного побережья США (23:49 по Гринвичу, 02:49 по Москве), двигатели «Ориона» включились и провели так называемый «транслунный инжекционный импульс», то есть придали кораблю ускорение.

Они работали в течение примерно шести минут, в результате чего корабль начал покидать земную орбиту. Это один из ключевых этапов миссии, поскольку после него кораблю трудно повернуть назад к Земле.

- Человечество снова показало, на что оно способно, — сказал после импульса астронавт Канадского космического агентства Джереми ХАНСЕН. - Нашему пути к Луне помогают ваши надежды на будущее.

Сотрудники НАСА сказали на пресс-конференции, что импульс прошел безукоризненно.

- С огромной радостью могу вам сообщить, что впервые с 1972 года, когда проходила миссия «Аполлон-17», люди покинули орбиту Земли, — сказала журналистам представитель НАСА Лори ГЛЕЙЗ.

Позже члены экипажа нашли время, чтобы пообедать, а затем провели свою первую космическую пресс-конференцию: они ответили на вопросы американских телеканалов. Во время пресс-конференции перед астронавтами плавала мягкая игрушка-талисман миссии, который нарисовал восьмилетний житель Сан-Франциско Лукас Йи.

Астронавт Кристина КОХ призналась, что именно ей приходилось заниматься починкой бортового туалета, и добавила:

- Люблю говорить, что [вантуз] — это самый важный инструмент в космосе.

Она объяснила, что после некоторых неполадок теперь этот узел работает.

Командир миссии Рид ВАЙЗМАН сказал, что самым ярким впечатлением для астронавтов стал вид, который открылся им на Землю.

- Весь земной шар виден от полюса до полюса. Видны Африка, Европа, а если присмотреться, то и северное сияние, - говорит он. - Самым ярким был момент, когда экипаж увидел всю Землю. Это очень запоминающийся момент, который нас всех заставил ненадолго остановиться.

Новые фото Земли

НАСА опубликовало первые снимки Земли, которые сделал экипаж корабля «Орион».

Эту фотографию НАСА подписало «Здравствуй, мир!»

На первом фото - Земля со стороны Атлантического океана. Она как бы перевернута вверх ногами по сравнению с привычными нам картами: Южный полюс - наверху, Северный - внизу. Слева и ниже видна Сахара и Иберийский полуостров, справа и выше - восточная часть Южной Америки.

Как поясняет НАСА, звезда «ниже» и правее Земли — это Венера.

Еще одно фото Земли, сделанное через один четырех основных иллюминаторов «Ориона»

На другом фото — «дневная» и «ночня» половинки Земли. Астронавт Джереми Хансон сказал специалистам Центра управления полетами в Хьюстоне, что после старта с земной орбиты экипаж просто прилип к окнам, не отрывая глаз от удаляющейся Земли.

Маршрут построен

«Орион» успешно раскрыл солнечные панели, а через некоторое время произвел маневр, который вывел его на высокую околоземную орбиту - там экипаж провел серию испытаний корабля.

Перед импульсом «Орион» снова приблизился к Земле: в момент ускорения он находился от нее на расстоянии около 185 км.

Теперь начался путь корабля с астронавтами в сторону Луны, к которой они должны прибыть в понедельник, 6 апреля. Посадки на земной спутник в рамках миссии не будет, «Орион» лишь пролетит вокруг него.

Четыре астронавта — три американца и один канадец — станут первыми в истории людьми, которые собственными глазами увидят обратную сторону Луны.

В рамках миссии «Артемида-2» астронавты должны оказаться на расстоянии около 406 тысяч километров от Земли - это будет самое дальнее путешествие, когда-либо совершенное человеком. Предыдущий рекорд - 330 тысяч километров - принадлежит экипажу миссии «Аполлон-13», который в 1970 году столкнулся с техническими проблемами после взрыва кислородного бака. Астронавты тогда не смогли совершить запланированную посадку на Луну.

Затем они начнут обратный путь к Земле, которому поможет естественная гравитация Луны. Таким образом нынешний импульс одновременно позволит кораблю достичь Луны и вернуться на Землю.

Приземление должно состояться через 10 дней после старта.