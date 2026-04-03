По прогнозам синоптиков, в субботу, 4 апреля, по области ожидаются дожди с грозами, местами сильные, на севере, западе и юго-западе - град, шквал. В воскресенье, 5 апреля, осадки пройдут на севере и востоке, там же прогнозируются град и шквал, в ночные и утренние часы - туман.

В понедельник, 6 апреля, грозовые дожди будут идти на западе и севере, местами возможен град. Ночью и утром на западе, севере и востоке - туман.

В Костанае в субботу дождь, гроза, шквал. В воскресенье и понедельник - без осадков.

- В субботу ночью по области будет от 5-10, на юге 13 градусов тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем 10-15 °С на юге области 18 °С. В ночь на воскресенье температура воздуха будет 1-6 °С, на юге 9 °С. День ожидается умеренно тёплый: 11-16, на юге 19 °С. В понедельник ночью термометры вновь покажут 1-6 °С, на юге 9 °С. Днём ожидаем 15-20 °С, на юге воздух прогреется до 23 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 8-10 °С, днём 13-15 °С. В воскресенье: ночью 4-6 °С, днём 14-16 °С. В понедельник: ночью 3-5 °С, днём 17-19 °С.

В субботу ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и юге. В воскресенье и понедельник ветер будет северо-восточным скоростью 9-14 м/с, на севере, западе и востоке усиления до 15-20 м/с.

