Посыл о том, что хватит рекомендаций и разъяснений, надо активнее штрафовать, был основным на аппаратном совещании 30 марта. Если по пунктам, то в акимате Костаная по-прежнему настроены на борьбу с устаревшими рекламными конструкциями, визуальным шумом, самозахватом земельных участков и нелигитимными киосками.

Власть у власти

«Анализ нарушений архитектурного облика и их влияние на формирование городской среды» - такое программное название носил доклад заместителя акима города Алмата ИСЕНБАЕВА. Он и начал с того, что напомнил: работа местных исполнительных органов по благоустройству территории регулируется законом РК об архитектурной и градостроительной деятельности и правилами благоустройства, принятыми в Костанайской области.

- Они обязывают собственников и балансодержателей зданий и сооружений своевременно ремонтировать фасады, содержать в чистоте вывески, производить очистку своих территорий и прилегающих на расстоянии 5 м от границ земельного участка, - сказал он. - В соответствии со статьей 505 Кодекса об административных правонарушениях РК за нарушение правил благоустройства предусмотрены меры административной ответственности в виде предупреждения либо штрафа от 20 МРП (86 500 тенге) до 100 МРП (432 500 тенге). При повторном нарушении в течение года размер штрафа возрастает.

Из нового: с начала года вступили в силу изменения в КоАП, которые дают местным исполнительным органам право самим наказывать нарушителей за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства.

Разговоры да разговоры

В прошлом году к административной ответственности привлекала только полиция. Привлекла 4 758 лиц, но до штрафов дело дошло только в 34 случаях. То есть, акцентировал внимание Исенбаев, подавляющее большинство мер носит предупредительный характер. Основные нарушения: загрязнение прилегающих территорий, несвоевременная очистка снега и наледи, складирование в неположенных местах строительных и крупногабаритных отходов, отсутствие урн, а также «ненадлежащее содержание фасадов и ограждений».

На магазине «Центральный» рекламные баннеры прикрывают облупленное крыльцо

С начала этого года составлено 2 064 протокола-предупреждения. Нарушения те же. Штраф наложен в 5 случаях.

- Практика преимущественного применения предупреждений не дает должного эффекта, -заключил Исенбаев. - Собственники зачастую игнорируют предписания, вынуждая сотрудников отделов архитектуры и предпринимательства неоднократно посещать объекты и проводить разъяснительную работу. Предлагаю более активно применять штрафы, особенно при повторных и систематических нарушениях.

Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ предложение поддержал.

- То есть мы составляем протокол, предупреждаем, а человек его в мусорную корзину выбросил и продолжает свое. Знаю пример: предприниматель даже штраф оплатил, но не исправляет. Но есть и повторный штраф. Я не призываю к тому, чтобы только штрафовать. Но сколько можно говорить? Думаю, алгоритм должен быть такой: предупредили официально, дали срок привести все в соответствие, не сделал - штраф, после него не сделал - снова штраф, уже больше. Чтобы было по аналогии с налогами. Их выплату боятся задержать. Бегом бегут. Сверяются. Потому что сразу пени, доначисления. Бегут потому, что понимают, к ним сразу будут применены меры государственного реагирования. Нам сколько можно лояльность проявлять? Еще один пример - рекламные конструкции. Сколько лет мы убеждали предпринимателей, разъясняли, выслушивали обещания. В 2022 году одну конструкцию демонтировали по суду. В 2025 году - 13, в прошлом году 36. Пошло движение, начали ставить современные... Кстати, теперь 505 статья КоАП и нас касается, мы разберемся, как с нею работать. Но и для полиции эта статья остается рабочей.

«Руку жали...», обещали

В сотый, наверно, раз на аппаратном совещании упоминали магазин «АйнаLine» по улице Алтынсарина (район Центрального рынка). Здание в частной собственности, к нему относится и обширное крыльцо с лестничными маршами, которое, не зная ремонта, много лет разваливалось на глазах. В 2025 году собственник был привлечен к административной ответственности. В июне 2025 года начал реконструкцию фасада и входной группы, но работы так и не были завершены.

Летом 2025 года началась реконструкция крыльца у магазина «АйнаLine» и все еще не завершилась

- Обсудите еще раз ситуацию с владельцем, если он не может обслуживать, заберем это крыльцо, будет обслуживать государство, - сказал аким.

И поднял с места присутствующего в зале директора рынка «Дастархан», который был реконструирован в прошлом году.

- Я вам напоминаю, что вы приходили, мы с вами руки жали... Обещали чуть ли не Дубай молл. Что в итоге? На фасаде - разнокалиберная реклама, вход не доделан нормально, лестница уже облупилась, плитка разваливается, вот-вот по краям киоски поставите, - перечислил Жундубаев. - Город вам сделал благоустройство вокруг, брусчатку. А вы теперь на замечания не реагируете.

Предприниматель пообещал, что все исправит. Срок ему дали до 1 мая.

По коду не штрафуют

Зубная боль для акимата - размещение рекламы. Как ее только ни называют на совещаниях: «неэстетичная», «беспорядочная», «разнокалиберная». И тут исконное предназначение рекламной надписи - быть заметной, выбиваться из общего ряда, обращать на себя внимание - идет вразрез с устремлениями акимата ликвидировать цыганщину на фасадах, окнах, дверях, заборах объектов бизнеса. Урбанистика, кстати, в этом вопросе скорее на стороне власти. Утверждает, что на скопище рекламных объектов люди, тем более замордованные навязчивой рекламой в собственных телефонах, не реагируют. Это ж еще время надо потратить, чтобы в визуальном хаосе выудить для себя нужную информацию.

Ну и не секрет, что многие рекламными баннерами завешивают облупленные фасады, маскируют дыры.

Акимат воюет с «визуальным шумом», нередко ссылаясь на утвержденный в ноябре 2023 года в Костанае дизайн-код и образец его воплощения - дом по ул. Баймагамбетова, 164. Там, кстати, предприниматели после глобальной эстетизации фасада попытались было индивидуальную рекламу разместить. Попытки пресекли.

На совещании СМИ попросили уточнить статус дизайн-кода, ибо юристы утверждают, что наказывать, используя его, акимат не имеет права.

Заместитель акима Алмат Исенбаев определил его как «четкие и официальные рекомендации к оформлению зданий, благоустройству территорий и оформлению наружно-визуальной рекламы». Уточнил, что оштрафовать за несоблюдение кода нельзя, но значительная часть требований к содержанию и оформлению фасадов зданий прописана в правилах благоустройства, за нарушение которых наступает ответственность.

Ребус с киосками

С прошлого года - горячая тема последних лет. За 2025 год в городе убрали 31 киоск. По словам Исенбаева, все они стояли, не имея разрешений на пользование земельными участками. Самозахватчики, короче. У многих при этом отношения строятся не с акиматом, а с администрацией крупных магазинов.

- Город дает место для парковки перед большим торговым центром, для обслуживания здания. А там появляются киоски. Если земля под парковки не нужна, мы заберем, - сказал аким города, - крупные торговые дома за такие вещи надо наказывать в первую очередь. Месяц сроку на это. Вы берете деньги с тех, кто там готовит шаурму, овощи продает. Потом они приходят на прием и умоляют: тяжелая жизненная ситуация, дети, инвалиды. И мы остаемся крайними за то, что вы землю им предоставили. Значит, вы дали без оснований, а разбирается с этим пусть акимат?

И вот вроде бы четко было сказано, где и при каких обстоятельствах киоски стоять не должны. Однако пример с ТД «Север» (ул. Дулатова, 100) показал, что не все так однозначно. Этот торговый дом густо облеплен рекламой и киосками. После неоднократных замечаний владелец запланировал реконструкцию фасада, уже предоставил в отдел архитектуры эскиз. Предполагался и демонтаж киосков.

- Можно было им сказать, здесь красные линии, убирайте киоски. Но мы говорим, чтобы привели просто в порядок. До тротуара сделайте. Будет удобно и для людей, и для вас, - озвучил свою позицию аким.

Одни киоски с улиц убирают, другие на них появляются

Другой пример: перед фасадом магазина «Радуга» на днях установили новый киоск «Вкусный выбор». На тротуар не заступает, но стоит близко от здания, возможно, на территории, предназначенной для его обслуживания. Киоск добротный, довольно стильно оформленный в духе пресловутого дизайн-кода. Значит, так можно?

Нам вопросы в духе «Почему кому-то можно, а мне нельзя?» задают всякий раз, как только в «НГ» появляется что-то о киосках. Редакция подготовила запрос в акимат о том, какими параметрами при мониторинге руководствуется комиссия, созданная распоряжением акима № 38-р от 20.06.2025 для контроля за нестационарными объектами.

Фото Галины КАТКОВОЙ