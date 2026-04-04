Если любите бананы, то это ваша выпечка. Когда готовишь в прямоугольной форме, то получается она реально похожей на буханочку хлеба. Я добавила в тесто набор специй «Для шарлотки», в котором есть корица и молотая гвоздика, хлеб получился темным, похожим на «Бородинский».

Иногда этот хлеб хорош просто с ложкой густых сливок

Делать этот кекс не сложно, но пропорции лучше соблюдать поточнее, иначе может не подняться - бананы, крахмалистые и вязкие, в этом смысле ребята коварные. Рецепт, кстати, подходит для постящихся, в нем нет ни яиц, ни сливочного масла.

Бананы подойдут спелые и даже переспелые. Можно размять в миске вилкой, тогда в кексе будут чувствоваться небольшие кусочки, можно измельчить блендером в пюре.

В миске смешать муку со щепоткой соли, сахаром, содой и разрыхлителем. Да, понадобится и то и другое, причем в изрядном количестве. К банановой массе добавить растительного масла без запаха, перемешать.

Соединить сухое с влажным. Что к чему добавлять, разницы нет. В любом случае смешивается хорошо. В готовое тесто, которое по консистенции напоминает сметану, положить специи. Можно обойтись без них вообще. Кому-то и одного аромата бананов будет достаточно. Еще не возбраняется добавить в тесто немного орешков, семечек, но это тоже на любителя.

Форму слегка смазать растительным маслом. У меня форма с антипригарным покрытием, но я все равно это делаю. На всякий случай, видимо. Распределить тесто поровнее и выпекать в духовке, нагретой до 180 градусов от 45 минут до часа. После выключения оставить в духовке еще минут на 10.

Верх можно полить растопленным шоколадом, сделать помадку. Я, как минималист, обхожусь сахарной пудрой. Кстати, банановый хлеб получается не очень сладким, так что пудру можно использовать без стеснения. Кекс получается влажный, пористый. Пока теплый, вкусно есть его с мороженым.

Ингредиенты

3 средних банана, 120 мл растительного масла, 180 г муки, можно цельнозерновой, 100-120 г сахара, можно коричневого, 0,5 ч. л. соды, 1,5 ч. л. разрыхлителя, пряности - 1 ч. л.

