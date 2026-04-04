Здесь эти ребята и девушки учатся разбирать на скорость автоматы и метко стрелять. Изучают боевых роботов и современные военные дроны. Узнаю́т, как выживать в условиях ядерной войны, а летом роют окопы и бегают в противогазах. Экскурсию по центру НВП корреспонденту «НГ» устроил «общегородской военрук» Марат Токтаров.

Девушки, здесь ничего сложного нет

Строй старшеклассниц. Тир. Пружинно-поршневая пневматическая винтовка-«переломка».

- Пуля здесь вставляется прямо в ствол, ничего сложного нет, - объясняет инструктор по огневой подготовке Алибек КАСЕНОВ.

Замечаю: рядом с пневматическими чернеет воронёной сталью вполне серьёзная снайперская, а на другом столе вообще «Калаши».

Соседний спортзал. Под руководством Рустама ДЖУБАТЫРОВА юноши отрабатывают так называемое дефиле с оружием: без пяти минут почётный караул – но синхронности пока недостаёт. Ничего, научатся. Мы поднимаемся в учебный класс:

- Взво-оод, встать! Кру-уугом! – командует преподаватель Еслям ЖАНГОНОВ.

Ученицы резко поднимаются из-за парт, а потом разворачиваются: ведь занятие посетил руководитель центра, а дверь в кабинете сзади. После команды «вольно» урок продолжился:

- Итак, к специальным войскам в ВС РК относятся инженерные подразделения, части радиационной, химической и биозащиты, а также службы технического обеспечения…

У некоторых девушек камуфляжные обложки тетрадей и пеналы.

О-о, моя оборона: курсы молодого школьника

Центр начальной военной подготовки Костаная – единственный такой в стране. Работает ещё с 1989 года и похож на маленькую военную часть, разве что без казарм: здесь есть площадка для строевой подготовки, тир, кабинеты с наглядными пособиями, учебное оружие (об этом ещё расскажем) и даже свой музей с подлинными экспонатами времён Второй Мировой.

Музейный уголок показывает руководитель учебно-методического центра НВП Костаная Марат ТОКТАРОВ

Ну и дневальные в форме на каждом этаже, которые отдают честь проходящим преподавателям.

Весь комплекс рассчитан на недельные занятия для 10-х и 11-х классов школ и 1-х и 2-х курсов колледжей – все они здесь становятся взводами, как в армии. Исключение для 5-й и 28-й школ Костаная, где есть свои кадетские классы. Итого по 34 часа в течение года. Плюс 30 часов полевых сборов для 10-х классов (1-х курсов) – о них ниже.

- В конце августа, перед началом учебного года, я составляю график прибытия к нам, - рассказывает руководитель учебно-методического центра НВП Костаная Марат ТОКТАРОВ. - Этот график подписывает руководитель городского отдела образования, и тот рассылается по школам. До Нового года мы принимаем все 11-е классы Костаная и 2-е курсы колледжей, а после – 10-е и 1-е соответственно.

А когда учебный год заканчивается, продолжил Марат Жомартович, у юношей десятых классов начинаются пятидневные майские учебно-полевые сборы.

- В каждый вторник таких сборов мы посещаем воинскую часть № 6697, это Национальная гвардия, - объяснил «военрук всего Костаная». - Они демонстрируют нам быт военнослужащих, то есть казармы, оружие, военную технику, устраивают показательные выступления и так далее. В среду-четверг мы перемещаемся в район бывшего дизельного завода - пока там ещё не всё застроили – и эти два дня занимаемся тактикой: роем окопы, отрабатываем наступление-оборону и так далее. В пятницу заключительный день: с утра строевой смотр, приём зачётов. Раньше приглашали в гости ветеранов, а сейчас – воинов-афганцев.

Строевая, огневая… и внезапно военные роботы

Учебные будни: каждый понедельник в этот центр НВП прибывают классы какой-нибудь школы (из тех, что по графику) со своими руководителями. Сразу же, как это принято в войсках, для каждого класса, простите, взвода, назначают командиров, и делят его на отделения. Да, тоже со своими командирами.

Каждое утро в 8:00 школьники поднимаются в классы: доклад командира взвода, проверка личного состава. Через десять минут построение в спортзале. Доклад дежурного офицера, подъём флага, гимн, марш под строевую песню. Чем не армия?

- Затем, после развода на занятия, они вновь заходят в кабинеты, - поясняет Марат Токтаров. - И до 14.00 мы занимаемся с ними согласно программе. В неё входят строевая и огневая подготовка, Устав Вооружённых сил Республики Казахстан, то, что раньше называлось гражданской обороной (ОБЖ), плюс в предпоследней и последней программе добавили часы технологической подготовки (это, если по-простому, правила дорожного движения) и военной робототехники.

Я закидываю Марату Жомартовичу вопрос: сейчас война, увы, совершенствуется. Отражается ли это наукоёмкая гонка на содержании обучения?

- Изменения в программе идут ровно по изменению ситуации в военном деле. Мы изучаем дроны, роботизированные платформы-доставщики – то есть всё, что в условиях современных конфликтов применяется в реальном боевом столкновении. А вот основы кибервойны – нет, не брались пока. Видите, основное внимание мы уделяем тому, что используется в Вооружённых силах Республики Казахстан. Это наша главная задача – подготовка юношества к службе в армии. И ещё дисциплина.

«Теперь надеемся на армейских шефов»

Всякого оружия в учебном центре, считай, на целый взвод: 18 штук АК-74, 8 «воздушек» для тира и даже одна 7,62-миллиметровая снайперская винтовка Драгунова. Всё учебные, разумеется. Плюс общевойсковые защитные комплекты, противогазы, малые сапёрные лопаты… Главное, конечно, сами преподаватели: из семерых трое со спецобразованием.

- В плане обеспечения учебно-материальной базы Центр хорошо оснащается со стороны городского отдела образования. Вот недавно получили через них 9 новых автоматов, - говорит Марат Токтаров.

Впрочем, продолжил военрук, сейчас у Центра большая надежда на последний приказ Министерства обороны № 1540 от 4 ноября 2025 года. Он обновляет учебные программы, требования к преподавателям и порядок организации НВП. И по этому приказу всё снабжение кабинетов НВП (в а Костанае – этого Центра) возьмет на себя военное ведомство.

- Я думаю, что если нас «забирает» армия, то грядут большие изменения, - считает Токтаров. - Буквально позавчера они прислали бумагу по курсам повышения квалификации преподавательского состава, которые теперь тоже берётся организовывать МО РК, а также по учебно-полевым сборам. Здесь изменения такие: если мы до этого учебного года проводили УПС только с юношами 10-х классов, то со следующего девушки тоже будут в них участвовать - но у них медицинская подготовка.

Помимо прочего, добавляет Токтаров, учебный центр – неизменный участник всех областных мероприятий околовоенной и патриотической направленности, например, в соревнованиях по стрельбе, в военно-спортивной игре «Кайсар», во встречах с представителями воинских частей.

Это зачётно!

Каждая пятница, то есть окончание недельного курса занятий – зачётный день. Бывает, что лодырей и ротозеев не аттестовывают: ведь военное дело ошибок не прощает. Но обычно всё проходит ровно и заканчивается военно-спортивным праздником с двумя номерами самодеятельности от взвода. Лучшим командирам и отличникам вручают грамоты и кубки. Часто приезжают родители. Ребята рисуют стенгазеты: это такой доисторический бумажный не то хоумпейдж, не то панель комментариев.

Мне показали одну такую, читаю: «Неделя на НВП пролетела незаметно, словно пуля из автомата Калашникова. Всё проходило на одном дыхании. К концу мы уже чувствовали себя настоящей командой», «Эти пять дней занятий в центре НВП помогли нам в плане дисциплины».

Я прибыл в Центр, когда у учащихся шёл всего второй день занятий. Ну, думаю, на сегодня они ещё мало чего усвоили. Интересуюсь у одной школьницы: как считаешь, это вообще тебе пригодится?

- Сейчас мы живём в беспокойное время, - учащаяся школы-гимназии №3 Лиза ОРЛОВА отвечает мне, тщательно разрезая слова, как будто я тоже препод. – Так что каждый гражданин Казахстана должен знать, как обращаться с оружием, что делать в экстренных ситуациях. Вот мы сейчас проходим элементы строевой подготовки, уже изучили устройство автомата, Устав ВС РК… В случае чего мы пополним ряды нашей армии.

Здесь Лиза уже осваивает снайперскую винтовку

Интересуюсь – а ты, Лиза, собираешься пополнить ряды нашей армии?

- Конечно, если понадобится.

Я ненавижу искусственный и заказной патриотизм. Заученные по бумажке пустые слова. Неискренность, которая ложь. Но эта старшеклассница реально запомнилась. Первыми шагами к взрослой ответственности. Шагами в такт и в ногу со сверстниками.

Фото автора