Костанаец Сергей ЗИНЧЕНКО вечером 3 апреля возвращался в областной центр из рабочей поездки. По рации ему водители фур сообщили, что впереди опасный участок дороги. Зинченко заснял яму на камеру сотового телефона. Сегодня, 4 апреля, публикацию о яме в "Нашей газете" прокомментировали в костанайском филиале АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Зинченко в своем видео отметил, что ямы на трассе республиканского значения могут стать причиной серьезных аварий, так как на этом участке дороги нет ни фонарей освещения, ни специальных дорожных знаков. А некоторые водители фур предпочитают объезжать их по встречной полосе.

- Знаков здесь нет, - говорит на видео Зинченко. - Мне подписчики сообщают, что здесь яма в полметра и на скорости здесь можно убиться. Время 20:00.

В соцсети Instagram под публикацией с видео о ямах десятки гневных комментариев. А вот так ответили в КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол":

- По данному видео сообщаем, что этот участок находится на автомобильной дороге KAZ 18 Мамлютка-Костанай на 392 км. В текущем году подрядной организацией ТОО "ВАН" будет проводится средний ремонт с 406 по 385 км, от города Тобыл до села Нечаевка. Работы начнут с середины апреля. До проведения среднего ремонта в рамках содержания Костанайский ОФ ТОО "КАЖсервис" производится временная засыпка аварийных ям и профировка.