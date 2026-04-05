Как мы провели неделю в Дели и Маклеод Гандже, посетили резиденцию Его Святейшества Далай-ламы XIV, пожили в Гималаях, столкнулись с мелким мошенничеством и остались влюбленными в Индию.

Поездку в Индию мы с мужем запланировали еще летом, после того как я перешла на второй курс онлайн-обучения университета Наланды и Тибетского дома в Дели по направлению «Философия и психология буддизма». Тибетский дом в Дели поддерживает сам Его Святейшество Далай-лама XIV, и одним из главных внутренних мотивов в этой поездке было познакомиться с преподавателем университета, геше Дордже Дамдулом. А также с культурой и духом этих мест, внутри которых родилась одна из древнейших философий и религий в мире.

Мой интерес темой также подстегнул искать не самые традиционные для типичного индийского отдыхающего места, что, с одной стороны, привлекало, с другой - немного пугало, так как про тот же Маклеод Гандж и Северную Индию информации я нашла очень мало. Примерно через пару недель от рождения идеи стало понятно, что составлять маршрут и главные его точки придется полностью вручную. Ни один сборный тур по условным «Гималаям» нашим потребностям не отвечал как по содержанию, так и по цене.

Гималайские горы в начале марта - отличное место для созерцательного отдыха

К слову, как я узнала позже, поездки в гималайские горы с возможностью посещения храмов - целый бизнес в узких кругах. Одну такую поездку-сопровождение по Маклеод Ганджу на 8 дней без учета расходов на перелет и питание продают в среднем за 490 тыс. тенге.

Формальный этап: визы, прививки, деньги

Так как мы - граждане России, виза в Индию нам нужна, хоть она и бесплатна, необходимо пройти формальный этап анкетирования на сайте, получить одобрение онлайн и по прилете пройти дактилоскопию и получить печать у стойки пограничной службы аэропорта. Казахстанцам с января этого года для краткосрочных поездок в Индию сроком до 30 дней виза не нужна. Срок, за который ее стоит начать оформлять, если вы гражданин другой страны, как просит официальный сайт индийской пограничной службы, - минимум 4 дня до поездки. Подать на визу можно онлайн на официальном сайте indianvisaonline.gov.in. Обратите внимание, что у сайта много неофициальных «дублей» в Интернете - это мошенники. Также подать на визу можно в посольстве Индии.

Мы подавали онлайн. Нужно было заполнить довольно подробную анкету, с указанием своего образования, профессии, целей поездки, предполагаемого места пребывания, имен и адресов проживания родителей, а также перечислить страны, в которых вы бывали в последние 10 лет. Рекомендуется честно описывать свой опыт, цели и данные о месте пребывания. Мы написали, что наша цель - туризм и посещение религиозных объектов. Анкета заполняется на английском языке.

Отдельная графа в анкете - о том, бывали ли вы в Пакистане и есть ли у вас там родственники. С 1947 года у Индии и Пакистана религиозный и территориальный конфликт, в частности, по поводу региона Кашмир, в который мы, кстати, и собирались, там и находятся город Маклеод Гандж и два главных храма, выбранных нами. В 2025 году там произошел военный инцидент, как раз в горах, рядом с тем местом, где мы должны были поселиться, но его быстро урегулировали. Активной фазы конфликта в данный момент нет, но он все еще является болевой точкой для обеих из сторон. И при подаче на визу могут возникнуть сложности, если вы бывали в Пакистане в последние годы или у вас там родственники. В визе вам не откажут, но сам процесс получения может затянуться и потребовать официального визита в посольство Индии в вашей стране.

После заполнения анкеты на официальном сайте вас попросят загрузить фото и ждать. Положительный ответ от консульства пришел и мне, и супругу через 2 суток.

Кстати, если вы планируете попасть на открытую лекцию или молитву Его Святейшества Далай-ламы XIV (такие бывают, их можно отслеживать в расписании на официальном сайте https://ru.dalailama.com), то вам может понадобиться распечатанный вариант одобренной анкеты с визой, так как его проверяет служба безопасности Его Святейшества. Поэтому рекомендуется взять с собой на всякий случай один-два экземпляра распечатанных консульских одобрения.

В Индии, особенно в горах, много обезьян. Поэтому мы сделали прививки от бешенства

В январе, почти за 2 месяца до поездки, мы, проконсультировавшись с врачом, поставили себе несколько вакцин. Специальных вакцин, обязательных для посещения центрального и северного региона Индии, нет, но мы решили подстраховаться, так как это первая наша поездка в Южную Азию, к тому же примерно в январе появились сообщения о появлении нового вируса, распространяющегося в южных штатах. Для поддержки иммунитета прошли вакцинацию от бешенства - в Индии много обезьян, в том числе и в горах, а они могут быть переносчиками вируса; гепатита B, менингококковой инфекции и брюшного тифа. Оказалось, что все прививки можно получить в рамках стандартного медицинского страхования - по ОМС. Все те же вакцины, кроме вакцины от менингита, можно получить взрослому по полису ОСМС и в Казахстане.

В Индии довольно неплохо развита банковская система и оплата по QR (правда, только в том случае, если у вас карта местного банка, а у нас ее не было). Но почти в любом месте в столице вы можете оплатить картой казахстанского банка, VISA или Mastercard. В горах на местных рынках чаще принимают наличными. До начала нашего путешествия мы поменяли в Костанае тенге на доллары, так как думали, что придется в основном платить наличными - в рупиях. В аэропорту Дели поменяли доллары на наличные рупии. Курс рупии к тенге примерно 1 к 5. Чуть позже выяснилось, что можно не искать специальные обменники, а снимать деньги с карты Kaspi банка практически в любом банкомате, что в столице, что в Дхарамсале, что в Маклеод Ганже, уже в рупиях. Курс при этом практически не отличался от биржевого.

В банкоматах можно увидеть бережно оставленные чужие карты. Так индийцы берегут «карму»

Интересное наблюдение: в местах, где располагаются банкоматы, мы несколько раз наблюдали положенные на окно чужие карты так, чтобы их было видно тем, кто их потерял. Почему? И индуисты, и буддисты, что монахи, что миряне, довольно трепетно относятся к законам кармы (причинно-следственным законам мироустройства по индийской традиции). А в буддийских обетах мирян так и вовсе говорится: нельзя брать то, что тебе не принадлежит или не было дано. То есть не просто красть, но даже подбирать потерянное кем-то. Поэтому индийцы и тибетцы подымают карты в банкоматах и кладут их на уровень глаз, чтобы бывший владелец мог вернуться и забрать. Так они зарабатывают себе «благую карму» и не наживают «кармических омрачений».

Первая встреча с Индией: перелет, транспорт и Мировой Буддийский Центр

Перелет из Костаная в Алматы занял 3 часа, еще столько же из Алматы в Дели. Мы летели с короткой остановкой на ночь в Алматы, чтобы отправиться в Дели уже утренним рейсом. Покупали билеты после одобрения визы в январе через сайты казахстанских авиакомпаний, на тот момент общая сумма на двоих за 4 перелета составила 410 тыс. тенге. И это, пожалуй, была самая большая статья расходов в поездке. Те, кто посещает Индию чаще, пишут, что можно найти скидки, если покупать заранее.

Церемония принятия обетов бодхичитты от настоятеля Тибетского дома в Дели Дордже Домдула

Сам маршрут мы построили так: сутки - на прогулку по городу, второй день - на посещение Тибетского дома в Дели и церемонию принятия обетов бодхичитты, на которую нас пригласил учитель моего университета Дордже Дамдул. Вечером второго дня мы должны были ехать ночным автобусом в горы.

Метро в Дели - быстрый, но не самый простой способ передвижения

Но по прилете выяснилось, что наша идея забронировать первый попавшийся отель через airnbnb была опрометчивой. Адрес, указанный в анкете отеля на сайте, оказался неверным. Мы спустились из аэропорта в метро, купили 2 билета до предполагаемой станции, где должен был находиться отель. Поездка из аэропорта до нашей станции обошлась в 200 рупий на двоих.

Делийское метро - отдельный вид тренировки интуиции. Схема пересечения веток - сложная и неоднозначная. Но индийцы очень отзывчивый народ. Несколько раз нам помогали даже тогда, когда мы не просили о помощи. Кстати, все индийцы, от малышей до стариков, очень хорошо говорят на английском. Из метро довезти до места нас взялся рикшер - водитель рикши или тук-тука - одного из местных видов транспорта. Но, доехав до места, мы поняли, что отеля там нет. Поскитавшись с полчаса по улочкам, на которых кто-то мыл мотоциклы, кто-то стирал, кто-то продавал мороженое, мы взяли второй тук-тук и решили ехать прямиком до Тибетского дома, места, где назавтра должна была проходить церемония бодхичитты и встреча с учителем университета Наланды.

Второй извозчик рикши немного знал русский и сразу начал предлагать нам поехать к его «знакомому», который предоставит отличное проживание за 2 500 рупий с человека. Мы вежливо отказались. Сам он взялся довезти нас до места за 200 рупий. Но в итоге взял 500 рупий и скрылся, не отдав сдачу. Как мы узнали позднее, такое поведение среди такси и рикшеров, пойманных «с руки», вполне возможно, поэтому туристам рекомендуют вести себя, как местным: спокойно и уверенно, торговаться и даже ругаться. Ну а в противном случае - пользоваться Uber. Мы выбрали второй вариант.

Мы поселились в самом центре Нью-Дели - Мировом Буддийском Центре

В Тибетском доме нас тепло приняли, успокоили и сразу напоили местным масала-чаем. Мы объяснили, что попали впросак с гостиницей, и попросили помочь с поиском ближайшего места, чтобы переночевать. Секретарь Тибетского дома Тензин сделал звонок и предложил нам «дружественное место» в самом сердце Нью-Дели за скромную сумму в 2 800 рупий за двоих за одну ночь и два дня. Вызвал Uber и договорился, что нас встретят на месте.

Каково же было наше удивление, когда спустя 15 минут водитель такси привез нас в Мировой Буддийский Центр - храм, место для медитаций и лекций и мини-отель при храме. В целом поселиться здесь может любой желающий при наличии мест, но нужно учитывать, что в отеле всего 10 комнат и предпочтение отдается верующим либо изучающим буддизм и медитацию. Также стоит понимать, что в Мировом Буддийском центре простое вегетарианское питание и отбой до 23.00, а завтракать и обедать вас позовут вместе с ламами-настоятелями и другими постояльцами храма. Что для нас было невероятно вдохновенным опытом, но это точно не подойдет любителям европейского и более современного отдыха.

Так наша «неудача» с гостиницей в итоге обернулась для нас первой большой духовной удачей. В храме мы познакомились с несколькими постояльцами: учителем из Японии и семейной парой из Нидерландов. А также с местными ламами, лично знакомыми с моим учителем, которые тепло поздравили меня с первой церемонией бодхичитты (медитацией развития добросердечия).

Тибетский дом в Дели и музей Махатмы Ганди

После завтрака с ламами мы решили отправиться посмотреть на знаменитые Ворота Индии - величественный монумент, возведенный в 1931 году в память о погибших в англо-афганских войнах индийских солдатах. Но снова как будто сама Индия решила за нас иначе. Uber по неизвестной причине переставил точку и привез нас намного дальше от места назначения.

Проехав ворота и полюбовавшись на них из окна такси, мы снова оказались на шумной улице жаркого Дели. В марте здесь уже довольно тепло, +25-30 градусов. Но город спасает огромное количество деревьев, под кроной которых создается стабильная тень на большей части улиц.

Переходить дорогу в Индии, особенно в Дели, - задача со звездочкой. Пешеходных переходов почти нет, как и светофоров. Большая часть движения регулируется местными представителями дорожной полиции, но их тоже мало.

Побродив с полчаса по оживленной дороге, так и не попав к воротам, мы вдруг оказались на улочке, напротив которой возвышалась вывеска «Национальный музей Ганди». Это было вторым по силе моим удивлением. Ровно сутки назад мы обсуждали с мужем: как жаль, что в эту поездку нам не удастся посетить музей Махатмы Ганди. Но снова Индия как будто расставила приоритеты за нас.

В музее Махатмы Ганди можно увидеть письма, публикации, фотографии, предметы быта великого общественника

Нас встретил охранник и попросил расписаться в книге посещений. Мы расписались, и все. «Добро пожаловать», - сказали нам. Посещение музея абсолютно бесплатно. Музей Ганди - один из главных центров сохранения и популяризации наследия великого общественного деятеля, его несколько раз переносили, но с 1961 года он находится в Нью-Дели, прямо напротив мемориала Радж Гхат.

(Справка: Нью-Дели - это административный район, являющийся столицей Индии, который расположен внутри более крупного столичного мегаполиса Дели.)

Музей представляет собой дом с двумя крыльями-экспозициями, с письмами, книгами, фотографиями, рабочими принадлежностями, интерактивным зеркалом, в котором даже можно сфотографироваться с голограммой великого общественного деятеля. На втором этаже можно увидеть воссозданную комнату Ганди и услышать его голос в телефонной трубке стационарного телефона. И даже выйти во внутренний дворик, как гласит официальный сайт музея, «пройтись последней тропой великого Ганди».

Махатма Ганди был юристом, общественным деятелем и оппозиционным индийским политиком, на жизнь и творчество которого, кстати, повлиял и Толстой - в музее этому уделена отдельная экспозиция. Его убили в 1948 году. С того времени и по сей день память о нем поддерживается не только в музеях. Памятники и фото можно найти практически везде - от столицы до горной деревни, его лицо также изображено на купюрах всех номиналов национальной валюты Индии.

Хан Маркет - здесь можно найти все: от специй до уникальной живописи и украшений ручной работы

После музея мы поехали на рынок Хан Маркет, чтобы проникнуться индийской торговой культурой. Находится он недалеко от центра Дели и считается местом притяжения тех, кто хочет выбрать лучшие специи, товары для дома, текстиль, посмотреть на современных индийских дизайнеров, купить украшения и сумки ручной работы. А также отведать блюда национальной кухни, в том числе в традиционном интерьере. Обед на двоих с кофе и десертом в кафе на Хан Маркете обошелся нам в 1 400 рупий, или 7 000 тенге.

Вечером приехали в Тибетский дом на церемонию принятия обетов бодхичитты, проводимую моим учителем.

Надо отметить, что Тибетский дом, как музей и храм, возник неслучайно. С 1959 года жители Тибета стали массово покидать страну из-за многочисленных политических волнений и давления Китая. Их путь пролегал через Гималаи в Индию, в результате чего государство пополнилось ценными артефактами тибетцев. Тибетский дом, как гласит его официальный сайт, - сокровищница культуры народов Центральной Азии и, конечно, тибетцев. В 1960-х Далай-лама заявил о необходимости создания культурного учреждения, которое было бы направлено на «поддержание жизни древней тибетской цивилизации и распространение знаний о ней». В качестве места его локации был выбран Дели. Торжественное открытие состоялось в 1965 году. С тех пор здесь проходят лекции, выставки и церемонии вроде той, на которой нам с мужем посчастливилось присутствовать.

Гималаи, Маклеод Гандж и резиденция Далай-ламы XIV

Маклеод Гандж - городок в Гималайских горах, вместивший в себя уютные торговые улочки, храмы, в том числе храм-резиденцию Далай-ламы XIV, и ставший прибежищем для тибетского правительства в изгнании и простых тибетцев со времен китайской экспансии в Тибете. В центре городка расположен храм Калачакры - Калачакра Темпл.

Торговые улочки Маклеод Ганджа

Калачакра в буддизме - символ и божество мира и гармонии, его также называют «Хранитель времени». Его философский принцип гласит, что человек с его микрокосмом непосредственно связан со всем, что происходит в большой Вселенной. Ежедневно в 10.00 и 16.00 ламы в храме проводят хуралы - песнопения и молитвы, к которым могут присоединиться верующие и просто интересующееся темой. Это абсолютно бесплатно.

Ничего необычного: просто монахи на мопеде объезжают священную корову

Жизнь в Маклеод Гандже течет намного размереннее, чем в Дели. По узким улочкам ходят многочисленные ленивые собаки и коровы, по деревьям высокогорья скачут веселые обезьяны. Прямо на улице можно встретить ламу и даже поговорить с ним там или в кафе. Ламы в Маклеод Гандже очень отзывчивые.

Напротив нашего дома располагался центр тибетской медицины. А через дорогу - современный стоматологический кабинет. Стоимость стандартного аюрведического лекарства, например, баночки экстракта натурального куркумина - от 150 до 300 рупий, это 750-1 500 тенге. А поставить имплант у местного стоматолога можно за 20 000 рупий - 100 000 тенге.

Кафе в Маклеод Гандже в подавляющем большинстве - вегетарианские, но можно найти и классическую итальянскую кухню или индийскую «чикен карри». Средний чек любого обеда или ужина, с кофе, чаем, горячими блюдами, салатом и десертом - 1 000 рупий на двоих (5 000 тенге). Жизнь в любом хорошем номере в горах на двоих обойдется вам не больше 1 000 рупий в сутки (можно найти и вдвое дешевле).

Несмотря на 30-градусную жару, в Дели в марте комфортно. Богатая растительность создает тень и сохраняет прохладу после ночи

Гималаи красивы и хороши здесь и сами по себе, весь день можно провести только за тем, чтобы неспешно бродить по окрестным горам и холмам, любуясь красотами. Недалеко был даже водопад, но на момент нашей поездки вода в нем высохла, однако сам путь к нему порадовал встречей с богатой тропической растительностью, птицами, ящерицами и обезьянами.

На торговых улицах Маклеод Ганджа можно найти камни, добытые здесь же, изделия из керамики, дерева, рукописные танки (религиозная живопись тибетцев), книги и вещи из натурального кашемира.

По пути к храму и резиденции Далай-ламы располагается кафе-музей тибетской культуры Норбулинка. Сам институт Норбулинка находится в Дхарамсале и назван так в честь летней резиденции Далай-лам Норбулинка в тибетском Лхасе. Задача института - сохранение тибетской культуры и прикладных ремесел. Мы познакомились с местным куратором института и даже были приглашены побывать на мастер-классе.

Калачакра - буддийский символ времени. Храм Калачакры может посетить любой желающий

В нижней Дхармсале расположен музей Кангра Арт Музей. Там можно увидеть как произведения современных художников, так и древние артефакты, найденные здесь. Например, древнюю рукопись «Бхагавад Гиты» и индуистскую живопись 18-19-х веков.

Древний текст Бхагавад-Гиты и индуистская живопись 19-го века

Одним из самых посещаемых мест Маклеод Ганджа, безусловно, является резиденция Далай-ламы XIV. В марте, когда мы посетили город, публичных лекций Его Святейшества не было, но я написала несколько писем на официальную почту, указанную на сайте. По прибытии мне вручили письмо на фирменном бланке с объяснением, что пока, к сожалению, не могут пригласить меня на публичную лекцию и аудиенцию с благословением Его Святейшества, но будут рады сделать это позднее. Сама резиденция представляет собой храмовый комплекс и музей, внутри которого можно посетить действующие хуралы и церемонии. На одну из них мы попали. Посещение храмового комплекса абсолютно бесплатно, но, если вы желаете, можно оставить пожертвование.

Вокруг комплекса - несколько троп, окруженных кедровым лесом, в том числе большая тропа для молитвы, медитации и священного обхода храма. Этот обряд у буддистов носит название кора. Кору вокруг храма и горы могут делать как ламы, так и миряне любой веры. Единственное отличие - буддисты-миряне по ходу коры крутят молитвенные барабаны, расположенные по всему маршруту. Высота маршрута - 1 700 м над уровнем моря, а протяженность - около 8 км по горному серпантину. Мы прошли кору за полтора часа, и это было непросто, в финале нужно довольно круто подниматься вверх в гору, и мы буквально вымокли от пота. Если планируете совершить священный обход из религиозных или туристических соображений, обязательно захватите воду и удобную обувь.

Храмовый комплекс Далай-ламы XIV доступен для посещения практически круглый год

Финальным пунктом нашего маршрута стала канатная дорога из Маклеод Ганджа в нижнюю Дхарамсалу.

Пока ехали, говорили с мужем о том, насколько нетипичной оказалась для нас Индия. Не было ужасов, связанных с антисанитарией, горами мусора, какого-то оголтелого обмана и разочарований. Наоборот, Индия, особенно Маклеод Гандж, порадовали природой, вкусной пряной едой, теплыми и отзывчивыми людьми и монахами, близостью духовного к тебе и какой-то невероятной простотой. Внутри этого ритма и самому хотелось замедлиться, на минуту или на день соединившись с духом священной горы и ее жителей.

Еще сто лет назад писать священные танки (иконы) могли только мужчины-монахи. Но правила изменились.

На обратном пути на шумной торговой улице города мы встретили женщину, пишущую танку в абсолютной внутренней тишине. Я попросила разрешения ее сфотографировать. Она улыбнулась.

