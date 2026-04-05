План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с плановыми работами на высоковольтных линиях и подстанциях в нескольких районах областного центра у абонентов временно будут отключать электроэнергию.

КТП-570 (работы на ТП)

6 апреля 2026 года с 10:00 до 21:00

АЗС «Трудовая»,

«Гелиос № 6»,

ТОО «Цвет-Сервис»,

ТОО «ДК Жук Агро»,

магазин «Росзапчасти»,

гаражи «Пилот», «Рубин», «Авиатор».

Спальный сектор:

ул. Карбышева, 43 "Б",43 "В", 45.

Частный сектор:

ул. 1, 2, 3, 4, 5 Челябинская.

ТП-99, ТП-99а (ж/м. 2 Костанай) (работы на ПС)

7 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

Ясли-сад № 1,

магазин «Театральный».

Частный сектор:

ул. Крупской, 13/1-13/21, 3-109, 9/1-9/111,

ул. Станционная, 8-42,

ул. Энгельса, 1-70, 23 "А", 25/1, 29/1, 29/2, 31 "А", 33/1, 33/2, 18/1, 18/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 44/1-44/21, 15/2, 15/4, 23/4, 23/6, 18/1, 18/2, 19/4, 19/2, 11/2, 11/4,

ул. Спартака, 1-44,

1 пр. Спартака, 24/10-24/20,

2 пр. Спартака, 28/1-28/15, 30/6-30/12,

3 пр. Спартака, 32/3-32/15, 34/8-34/16,

4 пр. Спартака, 36/1-36/11, 38/2-38/8,

ул. Спортивная, 1-26, 24/1, 26/1,

ул. Солнечная, 4-35,

ул. Мирная, 3-19,

ул. Локомотивная, 8/1-8/5, 10/2-10/10,

ул. Жуковского, 1-23,

ул. Станционная, 37-8, 54/1-54/10,

ул. Тургенева, 1-16, 17-44, 11/1-11/25, 19/1-19/3, 23/1-23/3, 21/2-21/6, 15/5,17/5, 13/2-13/4, 27/3-27/5, 29/4-29/8,

ул. Белинского, 1-34, 6/1-6/3,

ул. Достык, 47-55,

ул. Некрасова, 2-36, 4/5,7/3, 9/1,13/1-13/3, 15/4-15/8, 17/3-17/5, 18/6, 19/2-19/8, 21/1-21/5, 23/4,223/6. 25/1,25/5, 25/3, 39/6,27/2-27/8.

КТП-Хлебснаб (работы на ТП)

7 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

ТОО «Хлеб Снаб» по ул. Перронная, 15.

КТП-Федоров (работы на ВЛ)

с 7 по 10 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Дощанова, 134-180, 180 "А", 176/1-176/10,

ул. Бородина, 45-59,

ул. Шаяхметова, 42-62.

ВЛ-10 кВ Кирзавод № 1 (промзона) (работы на ВЛ)

8 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

ТОО «Элит-Зерно»,

ТОО «ГруппСтройСервис»,

СО «Текстильщик 2»,

СО «Садовод-Строитель»,

ИП Сабиев,

ТОО «Лудэ Каз»,

ТОО «Тазалык 2012».

ТП-585 (работы на ТП)

9 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

Ясли-сад №16,

филиал РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК»,

ИП Семенов,

магазины «Барс», «Айкос», «Селена», «Улыбка»,

закусочная «Шашлыки-Гиганты»,

стройка ж/дома по ул. Баумана, 21/1.

Спальный сектор:

ул. Центральная, 19,

ул. Фрунзе, 13,

ул. Гагарина, 5, ул. Садовая, 71, 98,

ул. Баумана, 12.

Частный сектор:

ул. Гагарина, 21, 1/1-11/, 9/1-9/7, 1/1, 3/1-3/5, 19/1, 5/2-5/18,

ул.Баймагамбетова, 7-33, 31/1-31/13, 33/2-33/18, 41/7,

ул. Фрунзе, 3-19,

ул. Садовая, 55-69, 65/2, 100/1,

ул. Баумана, 4-16, 14/2-14/6,

ул. Центральная, 5, 28.

ТП-55 (п. Киевский) (работы на ВЛ)

8 апреля 2026 года с 09:00 до 14:00

Частный сектор: