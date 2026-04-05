Где будут отключать свет в Костанае на следующей неделе

5 апреля 2026, 10:42 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с плановыми работами на высоковольтных линиях и подстанциях в нескольких районах областного центра у абонентов временно будут отключать электроэнергию.

КТП-570 (работы на ТП)

6 апреля 2026 года с 10:00 до 21:00

  • АЗС «Трудовая»,
  • «Гелиос № 6»,
  • ТОО «Цвет-Сервис»,
  • ТОО «ДК Жук Агро»,
  • магазин «Росзапчасти»,
  • гаражи «Пилот», «Рубин», «Авиатор».

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева, 43 "Б",43 "В", 45.

Частный сектор:

  • ул. 1, 2, 3, 4, 5 Челябинская.

ТП-99, ТП-99а (ж/м. 2 Костанай) (работы на ПС)

7 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Ясли-сад № 1,
  • магазин «Театральный».

Частный сектор:

  • ул. Крупской, 13/1-13/21, 3-109, 9/1-9/111,
  • ул. Станционная, 8-42,
  • ул. Энгельса, 1-70, 23 "А", 25/1, 29/1, 29/2, 31 "А", 33/1, 33/2, 18/1, 18/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 44/1-44/21, 15/2, 15/4, 23/4, 23/6, 18/1, 18/2, 19/4, 19/2, 11/2, 11/4,
  • ул. Спартака, 1-44,
  • 1 пр. Спартака, 24/10-24/20,
  • 2 пр. Спартака, 28/1-28/15, 30/6-30/12,
  • 3 пр. Спартака, 32/3-32/15, 34/8-34/16,
  • 4 пр. Спартака, 36/1-36/11, 38/2-38/8,
  • ул. Спортивная, 1-26, 24/1, 26/1,
  • ул. Солнечная, 4-35,
  • ул. Мирная, 3-19,
  • ул. Локомотивная, 8/1-8/5, 10/2-10/10,
  • ул. Жуковского, 1-23,
  • ул. Станционная, 37-8, 54/1-54/10,
  • ул. Тургенева, 1-16, 17-44, 11/1-11/25, 19/1-19/3, 23/1-23/3, 21/2-21/6, 15/5,17/5, 13/2-13/4, 27/3-27/5, 29/4-29/8,
  • ул. Белинского, 1-34, 6/1-6/3,
  • ул. Достык, 47-55,
  • ул. Некрасова, 2-36, 4/5,7/3, 9/1,13/1-13/3, 15/4-15/8, 17/3-17/5, 18/6, 19/2-19/8, 21/1-21/5, 23/4,223/6. 25/1,25/5, 25/3, 39/6,27/2-27/8.

КТП-Хлебснаб (работы на ТП)

7 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Хлеб Снаб» по ул. Перронная, 15.

КТП-Федоров (работы на ВЛ)

с 7 по 10 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Дощанова, 134-180, 180 "А", 176/1-176/10,
  • ул. Бородина, 45-59, 
  • ул. Шаяхметова, 42-62.

ВЛ-10 кВ Кирзавод № 1 (промзона) (работы на ВЛ)

8 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Элит-Зерно»,
  • ТОО «ГруппСтройСервис»,
  • СО «Текстильщик 2»,
  • СО «Садовод-Строитель»,
  • ИП Сабиев,
  • ТОО «Лудэ Каз»,
  • ТОО «Тазалык 2012».

ТП-585 (работы на ТП)

9 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Ясли-сад №16,
  • филиал РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК»,
  • ИП Семенов,
  • магазины «Барс», «Айкос», «Селена», «Улыбка»,
  • закусочная «Шашлыки-Гиганты»,
  • стройка ж/дома по ул. Баумана, 21/1.

Спальный сектор:

  • ул. Центральная, 19,
  • ул. Фрунзе, 13,
  • ул. Гагарина, 5, ул. Садовая, 71, 98,
  • ул. Баумана, 12.

Частный сектор:

  • ул. Гагарина, 21, 1/1-11/, 9/1-9/7, 1/1, 3/1-3/5, 19/1, 5/2-5/18,
  • ул.Баймагамбетова, 7-33, 31/1-31/13, 33/2-33/18, 41/7,
  • ул. Фрунзе, 3-19,
  • ул. Садовая, 55-69, 65/2, 100/1,
  • ул. Баумана, 4-16, 14/2-14/6,
  • ул. Центральная, 5, 28.

ТП-55 (п. Киевский) (работы на ВЛ)

8 апреля 2026 года с 09:00 до 14:00

Частный сектор:

  • ул. 40 лет Октября, 28-38, 20/11, 28/1-28/13, 30/3-30/9,
  • ул. Матросова 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 30/1,30/2,32/1,32/2, 34/1,34/2, 36/1, 36/2, 38/1,38/2, 40/1, 40/2,
  • ул. Гастелло, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2.