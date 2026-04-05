Этому псу пришлось пережить боль, операцию и долгую реабилитацию. Но он сохранил доверие к людям и добрый характер. Теперь для него ищут новый дом.

Барбос пережил ампутацию, но остался добрым и ласковым

О Барбосе корреспонденту «НГ» рассказала волонтер Наталья, которая и дала ему кличку. Сейчас собака находится в ветеринарной клинике в Костанае, где с ней можно познакомиться.

- Барбос попал туда со сломанной лапой, возможно, это был капкан. Он прибился к дому за городом, где шла стройка, и сам вышел к людям, просил помощи. Но его испугались и вызвали сотрудников ветклиники, - рассказывает Наталья. - Пса доставили в клинику, где провели операцию - лапу пришлось ампутировать.

После операции Барбос почти два месяца проходил лечение и реабилитацию под присмотром волонтера. Сейчас он полностью восстановился. Пес кастрирован и вакцинирован.

- Он прекрасно ладит с кошками, собаками и, самое главное, с детьми. Немного трусливый, но если почувствует любовь, то никуда не уйдет, - говорит Наталья. - Буду рада познакомить с ним любого. Я уверена, что в него влюбятся. У него три лапы, но большое сердце.

Барбосу подойдет содержание в вольере, но не на цепи. Его отдают только в ответственные руки.

Сейчас пес находится в центре ветеринарной хирургии по ул. Каирбекова, 17 в Костанае. Познакомиться с ним может любой желающий.

Чтобы забрать Барбоса или других питомцев Натальи, звоните и пишите по номеру WhatsApp +7-(705)-199-15-19 или в директ Instagram @bezdomnie_lapki_kostanai.

Фото Натальи