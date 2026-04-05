Движение транспорта в районе Большого моста (соединяет Костанай и Тобыл) ранее перекрытое из-за проведения работ, открыли с опозданием. При этом причины задержки в компетентных органах пока не прокомментировали.

Напомним, по информации отдела строительства» акимата Костанайского района, ограничение на участке трассы М-36 «Алматы – Екатеринбург» (550 км, район Большого моста, съезд на Набережную - от кафе Food Park до ресторана ALTYN-SAF) должно было действовать 5 апреля с 06:00 до 10:00.

Ограничение связано с проведением работ по монтажу провода в рамках проекта по выносу участков ВЛ-110 кВ «Центральная – Южная 1,2» из зоны строительства гостинично-ресторанного комплекса.

Однако после указанного времени, около 12.00, проезд оставался закрытым. Читатели «НГ» сообщали о пробке на подъездах к мосту и затруднённом движении.

Позже движение на участке было восстановлено - около часа дня.

Редакция «НГ» направила запросы в департамент полиции Костанайской области и акимат Костанайского района с просьбой разъяснить причины задержки открытия, однако на момент публикации ответы не поступили. Ждем ответа.

Напомним, что о планах строительства трёх гостиниц в Костанае стало известно в июле прошлого года - тогда аким области Кумар Аксакалов сообщил, что объекты появятся на берегу Тобола (на месте бывшего автокинотеатра), в районе триатлон-парка и возле термапарка.

В октябре прошлого года "НГ" сообщала, что проект на берегу Тобола - гостиница Courtyard by Marriott Kostanay - реализуется на территории Костанайского района. Участок частично находится в водоохранной зоне, однако, по данным акимата, само строительство предусмотрено за её пределами и согласовано с профильной инспекцией. Проект на то время проходил государственную экспертизу.

Ранее «НГ» обращала внимание на возможные риски подтопления в прибрежной зоне Тобола - весной 2024 года эта территория уже оказывалась под водой.

