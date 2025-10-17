23 июля, во время рабочей поездки по Костанаю, аким области Кумар АКСАКАЛОВ сообщил журналистам, что в областном центре планируется строительство нескольких гостиниц: на берегу Тобола (на месте бывшего автокинотеатра), возле триатлон-парка и термапарка (ТРЦ Kostanay Plaza). «НГ» решила выяснить, на каком этапе эти планы и насколько они соответствуют законодательству РК.

«Знают обо всех рисках»

В тот же день, 23 июля, корреспондент «НГ» уточнил у главы региона, не находятся ли гостиницы в зоне риска из-за возможного паводка, который был в прошлом году.

- Предприниматели знают обо всех рисках, - ответил Кумар Аксакалов. - Там, где кинотеатр был, на въезде в Костанай, они хотят немного поднять площадку. Локация неплохая. Сейчас они на стадии разработки проектно-сметной документации. Очень сильно заинтересованы во всем этом, мы им помогаем. Конечно, было бы хорошо, чтобы у нас гостиниц было побольше.

Глава региона добавил, что один из предпринимателей отказался от проекта у триатлон-парка (речь идет, вероятно, о планах строительства пятиэтажной гостиницы премиум-класса Hilton Garden Inn, о которой «НГ» сообщала в 2023 году), но другой, местный, изъявил желание реализовать идею.

- Возле термапарка тоже построят гостиницу, очень хорошую, - отметил он. - Тоже достаточно известный бренд будет использоваться.

Локации в Костанае

В акимате Костаная сообщили, что участок в районе бывшего кинотеатра под открытым небом не относится к территории города, а входит в состав Костанайского района.

Место строительства гостиницы Courtyard by Marriott очень близко к Тоболу / Фото с сайта 2gis.kz

- Прибрежные территории реки Тобол относятся к зонам с потенциальным риском подтопления и входят в состав водоохранных зон и прибрежных защитных полос, где действуют ограничения на хозяйственную деятельность, - отметила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА. - Строительство на таких землях возможно только при соблюдении требований по охране окружающей среды, предотвращению загрязнения вод и обеспечению безопасности населения.

А в границах областного центра, на другом берегу Тобола - в районе триатлон-парка, построить планирует гостиницу ТОО «Qostanay Hotel Project». Проект оценивается в 9 млрд тенге.

- Сейчас он находится на стадии разработки концепции. Право на земельный участок будет оформлено после поступления официальной заявки от инвестора, - пояснила в ответе на наш запрос Курмангалиева. - В настоящее время план детальной планировки (ПДП) в районе триатлон-парка находится на стадии разработки. Проведение общественных обсуждений по разработке ПДП планируется в декабре этого года.

В отделе также отметили, что по проекту строительства гостиницы возле термапарка у них нет никакой информации и земельный участок для этого не предоставлялся.

А на том берегу...

Заместитель акима Костанайского района Кайрат АБИШЕВ подтвердил «НГ», что участок под строительство гостиничного комплекса Courtyard by Marriott Kostanay располагается на территории Мичуринского сельского округа.

На месте бывшего кинотеатра под открытым небом делают насыпь / Фото с сайта 2gis.kz

- Земельный участок частично расположен в пределах установленной водоохранной полосы и в пределах установленной водоохранной зоны реки Тобол согласно постановлению акимата Костанайской области, - сообщил Абишев. - Строительство отеля предусмотрено за пределами водоохранной полосы. Проект получил согласование Тобол-Торгайской бассейновой инспекции, которая определила меры по предотвращению загрязнения подземных и поверхностных вод.

Участок предоставлен инвестору ТОО «ТОБОЛ-СИТИ» (состоит в общенациональном и региональном пуле инвестиционных проектов) на основании контракта с Комитетом по инвестициям МИД РК. Целевое назначение - строительство гостиничного комплекса Courtyard by Marriott Kostanay.

- Проект в настоящее время находится на рассмотрении в государственной экспертизе, - пояснил Абишев. И добавил: - Сведения инвестиционного проекта носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению.

Без разрешения гендиректора нельзя

В четверг, 9 октября, корреспондент «НГ» выехал на место строительства гостиницы на территории Костанайского района. Участок огражден высоким забором. На въезде - шлагбаум с постом охраны.

Территория огорожена забором, на въезде - пункт охраны и шлагбаум / Фото Андрея СКИБЫ

Пройти на объект без разрешения руководства охранник не позволил. Почти сразу на место прибыл прораб, предложивший «подождать начальство». Приехал еще один руководитель и пообещал все показать и обо всем рассказать в понедельник, 13 октября. Однако во время повторного визита корреспондента на территорию не допустили, сославшись... на отсутствие разрешения генерального директора.

Позже представитель подрядчика сообщил, что все вопросы следует адресовать напрямую руководству компании по электронной почте.

Marriot Courtyard в Кулпсвилле (штат Пенсильвания, США) / Фото с сайта Wikipedia.org

Напомним, что в апреле прошлого года на том месте, где сейчас строят гостиницу, полностью затопило пункт быстрого питания Food Park и парковку рядом с ним. Под водой оказался и ТЦ «Апельсин», который расположен еще дальше от Тобола.

Две гостиницы с видом на реку, видимо, очень необходимы Костанаю для приема гостей с достаточно высоким уровнем дохода. Окупятся ли они, это коммерческий риск владельцев. Но только позже станет известно, насколько тщательно при строительстве и эксплуатации этих объектов будут учтены природные риски. И не получится ли так, что река станет жертвой инвестиционных интересов?