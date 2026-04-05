4-5 апреля в Теннисном центре Костаная прошёл парный турнир среди любителей "Kostanay Open". В соревнованиях приняли участие 14 пар из разных городов Казахстана - Костаная, Рудного, Лисаковска, Петропавловска, Караганды, Астаны и Алматы.

Аманжол Раисов, самый возрастной участник турнира



Одним из самых заметных участников стал 73-летний теннисист из Алматы Аманжол Раисов - самый возрастной игрок турнира.

- Он опытный, мастеровитый. В прошлом году занял второе место, а в этом - остановился в шаге от полуфинала, но показал достойную игру, - отметил организатор турнира Канат КАЗБАЕВ.

Альберт Сафин и Дмитрий Некрасов. Оба из Костаная

По его словам, подобные соревнования важны для развития любительского тенниса в регионе.

- Это нужно для популяризации тенниса в Костанае и области. Участники видят уровень игроков из других городов и понимают, к чему стремиться, - подчеркнул он.

По бокам - организаторы турнира Канат Казбаев (справа) и Анатолий Хан. Первое место - Малхаз Леладзе (справа) и Валерий Паппертный,

второе место - Евгений Чубаров и Александр Пахомов, третье место - Эдуард Каминский и Владимир Гриб

В категории Masters победу одержали Малхаз Леладзе (Костанай) и Валерий Паппертный (Лисаковск). В финале они обыграли пару из Петропавловска - Евгения Чубарова и Александра Пахомова. Третье место заняли представители Петропавловска Эдуард Каминский и Владимир Гриб, обыгравшие в матче за бронзу пару из Рудного - Александра Галиаскарова и Виталия Волхович.

В категории Futures первое место заняли Сергей Шамсутдинов (Рудный) и Санжар Сатпаев (Алматы), второе - Дмитрий Хегай (Костанай) и Алишер Жапаров (Алматы).

Напомним, что ранее «НГ» уже писала об Аманжоле Раисове. В прошлом году он участвовал в республиканском турнире «Kostanay Open», где в паре с партнёром из Астаны дошёл до финала и занял второе место. Тогда его тоже отметили как одного из самых возрастных участников соревнований - на тот момент ему было 72 года.

