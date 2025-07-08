После обидной домашней ничьей с «Женисом» (2:2) на старте второго круга чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил матч 15-го тура в Семее против «Елимая».

Автор первого гола в ворота «Елимая» Марко Вукчевич / Фото instagram.com/fctobol

Команды находились на соседних строчках турнирной таблице сразу за лидирующей тройкой. При этом костанайский клуб опережал семейцев на четыре очка, проведя на игру меньше.

Перед этим туром «Тобол» покинул Радослав Цонев, проведший за костанайский клуб 22 матча, в которых забил 2 гола. Контракт с болгарским легионером был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

На поле стадиона «Спартак» в стартовом составе «Тобола» вышли вратарь Султан Бусурманов, защитники Роман Асранкулов (капитан команды), Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Марко Вукчевич, полузащитники Ахмед Эль-Мессауди, Асхат Тагыберген и Виктор Брага и нападающие Ислам Чесноков, Николай Сигневич и Александр Зуев.

Уже через минуту после начала матча атака хозяев по правому флангу продолжилась подачей в штрафную площадь. Удар принял на себя Ндиайе, мяч от которого отлетел в центр к полузащитнику «Елимая» легионеру из Того Фессу Плакке, который пробил с лету с линии штрафной площади. Коснувшись рук Бусурманова, мяч попал в перекладину ворот. А менее чем через полминуты метров с 25-ти пробил по воротам гостей нападающий семейцев Роман Муртазаев, но Бусурманов поймал мяч. После быстрого ответа Вукчевич почти от лицевой линии сделал подачу справа на дальнюю штангу, где Сигневич грудью остановил мяч и пробил в ближний нижний угол ворот, но украинский вратарь хозяев Максим Коваль в падении выбил мяч на угловой, розыгрыш которого привел к такому же стандарту, после чего хозяева отвели игру от своих ворот.

На 6-й минуте после прохода Эль-Мессауди по левому краю и удара из пределов штрафной площади вратарь «Елимая» уже ногой выбил мяч, летевший в ближний угол, а игра переместилась на некоторое время в середину поля. На 13-й минуте «Тобол» заработал угловой удар на левом фланге, который Тагыберген разыграл с Эль-Мессауди, после чего мяч был отправлен назад Асранкулову. Капитан гостей от угла штрафной площади сделал передачу в ее центр, где находились Сигневич, Зуев и Чесноков. Однако защитник хозяев Адильбек Жумаханов выбил мяч, но точно на ногу Вукчевичу. Защитник «Тобола» с дуги штрафной площади пробил с ходу в правый нижний угол ворот так, что вратарь только проводил мяч взглядом - 0:1.

В середине тайма «Тобол» разыграл три подряд угловых удара на обоих флангах, но соперник справился с их розыгрышами и провел быстрый ответ по левому краю, после которого Муртазаев от лицевой линии из пределов штрафной площади отправил мяч назад под удар бразильскому полузащитнику Дэвиду Майкому, пробившему с ходу выше ворот.

Удар по воротам «Елимая» наносит Николай Сигневич / Фото instagram.com/fctobol

На 33-й минуте гости упустили возможность увеличить свое преимущество. Эль-Мессауди перехватил мяч у левой боковой линии и сделал длинную передачу в штрафную площадь на ход Чеснокову, который между сербским защитником «Елимая» Неманьей Чаласаном и вратарем прокинул мяч влево, догнал его и от линии вратарской площадки пяткой сделал передачу Сигневичу, пробившему с ходу из района 11-метровой отметки над перекладиной.

Спустя четыре минуты опасный момент возник у ворот «Тобола», когда уругвайский защитник хозяев Кевин Ролон длинным пасом по центру вывел на удар в штрафную площадь Муртазаева. Но под этот удар бросился Миладинович, в падении выбивший мяч за лицевую линию.

На 43-й минуте Вукчевич, получив мяч на правом краю атаки от Зуева, от боковой линии штрафной площади сделал навесную подачу на левый край вратарской площадки, откуда Эль-Мессауди пробил с лету по воротам, но мяч пролетел над перекладиной. А перед самым перерывом Ндиайе после перехвата мяча прошел как заправский форвард от своей штрафной площади до середины половины поля хозяев, переиграв по ходу трех игроков соперника, и сделал передачу направо Чеснокову. Нападающий «Тобола» метров с десяти от угла штрафной площади обводящим ударом перевел мяч в район 11-метровой отметки, откуда набежавший Эль-Мессауди пробил с ходу по воротам над вратарем, и на этот раз мяч влетел в сетку под перекладиной - 0:2.

Через три минуты после возобновления игры Эль-Мессауди едва не оформил дубль, замкнув ударом с правого края штрафной площади в дальний нижний угол ворот передачу от боковой линии Чеснокова, но мяч пролетел рядом со штангой.

А в ответной атаке Муртазаев ворвался по левому краю в штрафную площадь, догнав адресованным ему мяч, но вышедший навстречу Бусурманов бросился ему в ноги. В результате этого нападающий «Елимая» оказался на газоне, а в ворота «Тобола» судья встречи Георгий Чеховский из Астаны назначил пенальти. Однако капитан хозяев Серикжан Мужиков пробил с «точки» мимо створа.

На 59-й минуте после ввода хозяевами мяча из-за правой боковой линии он был отправлен в центр и после нескольких передач оказался у Муртазаева, который с 22-х метров пробил низом в левый угол ворот, и бросок Бусурманова не спас гостей от гола - 1:2.

На исходе часа игры в ворота «Тобола» был назначен штрафной удар по центру в десяти метрах от линии штрафной площади. Стандарт исполнил Плакка, пробив над «стенкой» в левый угол ворот, но вратарь «Тобола» отбил мяч, а затем в падении поймал его. А через три минуты Мужиков, получив передачу из глубины поля, забежал по правому краю в штрафную площадь и, оттянув на себя трех защитников, сделал передачу в центр открывшемуся там только что вышедшему на замену Ивану Свиридову, который с подступов к вратарской площадке первым же своим касанием мяча сравнял счет - 2:2.

Окрыленные успехом, хозяева продолжали атаковать, и на 66-й минуте с дуги штрафной площади по воротам пробил Плакка, но мяч от ноги защитника улетел за лицевую линию рядом с правой стойкой ворот. После розыгрыша стандарта Майком пробил по воротам с линии штрафной площади, но Сигневич головой выбил мяч вновь за лицевую линию.

На счету Ислама Чеснокова уже семь забитых мячей в этом чемпионате / Фото instagram.com/fctobol

На 69-й минуте Эль-Мессауди сбили на половине поля хозяев вблизи центрального круга, а перед розыгрышем назначенного за это нарушение штрафного удара в составе «Тобола» произошла первая замена, и на поле вместо Зуева вышел Жаслан Жумашев. При розыгрыше стандарта Тагыберген отправил мяч налево Эль-Мессауди, а тот перевел его низом в штрафную площадь на ход Чеснокову. Один из лучших бомбардиров «Тобола» проскочил между защитниками Жумахановым и вышедшим на замену Ади Адамбаевым и с острого угла в касание отправил мяч над вратарем в ближний верхний угол ворот, выведя гостей вперед, забив свой седьмой гол в чемпионате – 2:3.

Через четыре минуты штрафной удар заработали гости на правом краю, а после его розыгрыша нигерийский защитник «Елимая» Самюэль Одеоибо пробил головой выше ворот. На 83-й минуте вместо Эль-Мессауди на поле вышел Наурызбек Жагоров. Но хозяева продолжали больше владеть мячом, и на 85-й минуте Жумаханов нанес дальний удар в левый нижний угол ворот, но Бусурманов в броске отбил мяч.

На 89-й минуте Жагоров со своей половины поля от центрального круга сделал передачу к штрафной площади хозяев Сигневичу, который грудью остановил мяч и вторым касанием пробил по воротам, но прямо в руки вратарю. На четвертой из шести добавленных минут хозяева заработали штрафной удар в десяти метрах от штрафной площади гостей, Мужиков прямым ударом со стандарта пробил в левый нижний угол ворот, но Бусурманов в падении поймал мяч. А на последней минуте Тагыбергена заменил Мейрамбек Калмырза.

Таким образом, «Тобол» продолжил свою беспроигрышную серию, которая составляет уже восемь матчей (шесть побед и две ничьи) и сохранил лидерство по потерянным очкам, которое он делит с занимающей первую строчку в турнирной таблице «Астаной», одержавшей в этом туре гостевую победу над «Жетысу» (2:0). Также победили в своих матчах еще две команды из лидирующей тройки - «Кайрат» разгромил на своем поле «Туран» со счетом 4:0, а «Актобе» был сильнее «Атырау» - 2:0. «Окжетпес», выигравший в Кокшетау у «Кайсара» (4:2), набрал 24 очка и догнал «Елимай». А единственная перестановка в турнирной таблице произошла после ничьей между «Кызылжаром» и «Ордабасы» (0:0). Петропавловцев обошел «Женис» переигравший в столице «Улытау» (2:0).

Матчи следующего тура пройдут в ближайшие выходные 12 и 13 июля. «Тобол» в воскресенье будет принимать на своем поле «Окжетпес».